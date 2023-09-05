«Аль-Иттихад» готов предложить «Ливерпулю» рекордную сумму за Салаха

по-прежнему пытается выкупить у «Ливерпуля»

По информации i sport, саудовский клуб готовить заплатить рекордную сумму за 31-летнего нападающего.

Источник утверждает, что «Аль-Иттихад» предложит за Салаха 215 миллионов фунтов.

Позиция «Ливерпуля» при этом остается неизменной — «красные» не намерены расставаться с лидером команды. Но у игрока пока нет четкого мнения по этому поводу.

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается в четверг. В «Аль-Иттихаде» уверены, что у них достаточно времени, чтобы согласовать с «Ливерпулем» трансфер одного из самых популярных футболистов в арабском мире.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался продавать египетского нападающего в саудовский клуб, отклонив предложение на 150 миллионов фунтов.