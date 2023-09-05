Брат Азара может продолжить карьеру в «Андерлехте»

Полузащитник дортмундской «Боруссии»может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии, утверждает Nieuwsblad.

По информации источника, интерес к футболисту проявляет «Андерлехт».

В случае, если Азар согласится на трансфер, ему придется пойти на финансовые уступки и потерять в зарплате — в «Боруссии» бельгиец получает около пяти миллионов евро в год. Аренда игрока также не обсуждается, поскольку его контракт истекает в конце сезона.

Отметим, что трансферное окно в Бельгии закрывается вечером в среду, 6 сентября.

Вторую половину сезона-2022/23 Торган Азар провел в аренде в ПСВ из Эйндховена, за который сыграл девять матчей в Эредивизи.