ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
  • 10:22
    • В «Арисе» анонсировали возвращение Кокорина
  • 07:00
    • Медведев обыграл Де Минаура в 1/8 финала US Open
    Все новости спорта

    Брат Азара может продолжить карьеру в «Андерлехте»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Трансферы Футбол Германии Бундеслига Боруссия Д Андерлехт
    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии, утверждает Nieuwsblad.

    Торган Азар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Торган Азар

    По информации источника, интерес к футболисту проявляет «Андерлехт».

    В случае, если Азар согласится на трансфер, ему придется пойти на финансовые уступки и потерять в зарплате — в «Боруссии» бельгиец получает около пяти миллионов евро в год. Аренда игрока также не обсуждается, поскольку его контракт истекает в конце сезона.

    Отметим, что трансферное окно в Бельгии закрывается вечером в среду, 6 сентября.

    Вторую половину сезона-2022/23 Торган Азар провел в аренде в ПСВ из Эйндховена, за который сыграл девять матчей в Эредивизи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА снизит к минимуму результативность «Магнитки»
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
  • Джокович продлит серию побед над Фрицем?
  • Фриц — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Ак Барс» справится с «Сочи», но без лишней агрессии
  • «Ак Барс» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.14
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Фриц — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Мальта — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Грузия (до 21 года) — Гибралтар (до 21 года)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливия — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры