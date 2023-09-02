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    Polissya Zhytomyr — FC Obolon Kiev: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.09.2023 в 17:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Polissya Zhytomyr — FC Obolon Kiev

    Футбол Премьер-лига (Украина)
    Polissya Zhytomyr и FC Obolon Kiev начнут матч в 17:00 в украинской Премьер-лиге, 02.09.2023.

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    Последний матч между собой: FC Obolon Kiev — Polissya Zhytomyr 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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