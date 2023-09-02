начнут матч в 17:00 в украинской Премьер-лиге, 02.09.2023.

Последний матч между собой: FC Obolon Kiev — Polissya Zhytomyr 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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