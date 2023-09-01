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    Стал известен состав сборной Испании на матчи отбора к Евро-2024

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    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте определился с составом на матчи отбора к Евро-2024.

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    Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Реал»), Давид Райя («Арсенал»).

    Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал»), Давид Гарсия («Осасуна»), Алекс Бальде («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Атлетико»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Хосе Гайя («Валенсия»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»).

    Полузащитники: Родриго («Манчестер Сити»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Фабиан Руис (ПСЖ).

    Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Хоселу («Реал»), Абель Руис («Брага»), Марко Асенсио (ПСЖ), Ламин Ямал («Барселона»).

    Испания встретится с Грузией 8 сентября и с Кипром 12 числа.

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