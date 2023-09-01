ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеГрупповой этап ЛЧ. Халява для «Ман Сити», группа смерти для ПСЖ и повторение исторического финала
  • 08:46
    • Медведев вышел в третий круг US Open-2023
  • 08:16
    • Касаткина пробилась в третий круг Открытого чемпионата США
  • 08:00
    • Рублев обыграл Монфиса во втором круге US Open-2023
    Все новости спорта

    Индзаги оценил жеребьевку групповой стадии ЛЧ-2023/24

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Жеребьевка Футбол Италии Интер Реал Сосьедад Бенфика Ред Булл Зальцбург
    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    «В минувшем сезоне мы преодолели невероятный путь, приведший нас к финалу в Стамбуле, где мы остановились в шаге от мечты. Соперничали с великолепными командами, сражались на крайне непростых аренах, однако всё это придавало нам ещё больше веры в то, на что мы способны.

    Лига чемпионов — важный уровень, и мы снова хотим стать её главными героями. Все матчи будут сложны, как и всегда в этом турнире. Даром здесь никому ничего не даётся — все соперники хорошо организованы.

    Приложим все усилия, так как не хотим прерывать череду своих успехов, — приключения продолжаются. Мы — "Интер", и мы хотим мечтать о большем», — приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.

    Напомним, миланцы попали в группу D, где сыграют с «Бенфикой», «Зальцбургом» и «Реалом Сосьедад».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кубок Открытия уедет в Казань
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Смогут ли «Рома» и «Милан» определить сильнейшего?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • «Боруссия» и «Хайденхайм» забьют друг другу
  • «Боруссия» Д — «Хайденхайм». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.32
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шелтон — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Альмерия — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Монако — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры