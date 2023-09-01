Индзаги оценил жеребьевку групповой стадии ЛЧ-2023/24

Главный тренер «Интера»прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

«В минувшем сезоне мы преодолели невероятный путь, приведший нас к финалу в Стамбуле, где мы остановились в шаге от мечты. Соперничали с великолепными командами, сражались на крайне непростых аренах, однако всё это придавало нам ещё больше веры в то, на что мы способны.

Лига чемпионов — важный уровень, и мы снова хотим стать её главными героями. Все матчи будут сложны, как и всегда в этом турнире. Даром здесь никому ничего не даётся — все соперники хорошо организованы.

Приложим все усилия, так как не хотим прерывать череду своих успехов, — приключения продолжаются. Мы — "Интер", и мы хотим мечтать о большем», — приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.

Напомним, миланцы попали в группу D, где сыграют с «Бенфикой», «Зальцбургом» и «Реалом Сосьедад».