Жоау Феликс может перейти в «Ливерпуль» на замену Салаху

Полузащитник мадридскогоможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает Football Transfers.

Стало известно, что боссы «мерсисайцев» рассматривают возможность приобретения Феликса в случае ухода Салаха в «Аль-Иттихад».

Напомним, что после матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл» (2:1) Салах должен отправиться в Саудовскую Аравию для того, чтобы пройти медосмотр и оформить трансфер в «Аль-Иттихад». Действующий контракт египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

Феликс уже выступал в АПЛ. По ходу прошлого сезона полузащитник перешел в «Челси» на правах аренды, провел 20 матчей и забил 4 гола.