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    Жоау Феликс может перейти в «Ливерпуль» на замену Салаху

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    Полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает Football Transfers.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    Стало известно, что боссы «мерсисайцев» рассматривают возможность приобретения Феликса в случае ухода Салаха в «Аль-Иттихад».

    Напомним, что после матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл» (2:1) Салах должен отправиться в Саудовскую Аравию для того, чтобы пройти медосмотр и оформить трансфер в «Аль-Иттихад». Действующий контракт египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

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    • Феликс уже выступал в АПЛ. По ходу прошлого сезона полузащитник перешел в «Челси» на правах аренды, провел 20 матчей и забил 4 гола.

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