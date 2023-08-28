Жоау Феликс может перейти в «Ливерпуль» на замену Салаху

Жоау Феликс Фото: globallookpress.com
Стало известно, что боссы «мерсисайцев» рассматривают возможность приобретения Феликса в случае ухода Салаха в «Аль-Иттихад».
Напомним, что после матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл» (2:1) Салах должен отправиться в Саудовскую Аравию для того, чтобы пройти медосмотр и оформить трансфер в «Аль-Иттихад». Действующий контракт египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.
Феликс уже выступал в АПЛ. По ходу прошлого сезона полузащитник перешел в «Челси» на правах аренды, провел 20 матчей и забил 4 гола.