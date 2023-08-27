Салах отправится на медосмотр в «Аль-Иттихад» после матча с «Ньюкаслом»

Нападающий «Ливерпуля»в эти выходные может провести свой последний матч за красных.

Как сообщает KSA Sport, после встречи с «Ньюкасл Юнайтед» в АПЛ египтянин отправится на медосмотр в «Аль-Иттихад».

Отмечается, саудовский клуб назначил 28 августа последним сроком окончательного ответа от «Ливерпуля». Клуб намерен до конца убеждать «Ливерпуль» продать египтянина.

За шесть лет в «Ливерпуле» Салах провел 307 матчей, забил 187 мячей и отдал 80 результативных передач. Африканский футболист помог красным выиграть АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.

За «Аль-Иттихад» выступают в том числе бывший игрок мадридского «Реала», обладатель «Золотого мяча» — 2022 Карим Бензема, победитель Лиги чемпионов в составе «Челси» Н'Голо Канте, а также бывший одноклубник Салаха Фабиньо.