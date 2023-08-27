«Крылья Советов» — «Балтика»: счет матча 2:1, обзор голов

В 6-м туре РПЛпринимали. Встреча прошла в Самаре.

Хозяева завоевали три очка. В первом тайме команды не забили. Все самое интересное произошло после перерыва. У победителей голы забили Сергей Бабкин и Георгий Зотов. В составе калининградцев точный удар в активе Тамерлана Мусаева.

Календарь и таблица РПЛ

«Балтика» пыталась отыграться, но до финального свистка цифры на табло больше не менялись.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Балтика 1:1 Голы: 1:0 Сергей Бабкин (52'), 1:1 (89') Крылья Советов: Иван Ломаев, Матео Барач, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Юрий Горшков, Егор Карпицкий, Никита Салтыков Балтика: Евгений Латышонок, Никола Радмановац, Александр Пуцко, Gassama N., Кирилл Маляров, Артур Галоян, Ян Казаев, Александр Осипов, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Гедеон Гузина Предупреждения: Александр Солдатенков (45'), Матео Барач (80'), (85'), (90')

«Крылья Советов» набрали 11 очков и поднялись на 4-е место в таблице РПЛ. У «Балтики» 3 балла и 15-я строчка.