«Фиорентина» — «Лечче»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграла вничью с(2:2) в матче 2-го тура итальянской Серии А.

Первый гол хозяева забили на 3-й минуте. Нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес отметился забитым мячом.

На 25-й минуте «Фиорентина» удвоила свое преимущество. Отличился полузащитник команды Жозеф Альфред Дункан.

На 49-й минуте встречи «Лечче» сократил отставание до минимума благодаря голу полузащитника команды Хамзы Рафьи.

На 75-й минуте гости и вовсе сравняли счет. Отличился форвард «Лечче» Никола Крстович. Этот гол и стал определяющий, итоговый результат — 2:2.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Лечче 2:2 Голы: 1:0 Николас Гонсалес (3'), 2:0 Альфред Дункан (25'), 2:1 Хамза Рафья (49'), 2:2 Никола Крстович (75') Фиорентина: Оливер Кристенсен, Додо, Никола Миленкович, Лукас Мартинес, Фабьяно Паризи, Джакомо Бонавентура (Кристиан Куаме, 83'), Артур Мело (Роландо Мандрагора, 72'), Альфред Дункан (Gino Infantino, 83'), Николас Гонсалес, Lucas Beltran (M'bala Nzola, 65'), Риккардо Соттиль (Йосип Брекало, 65') Лечче: Ламек Банда (Федерико Ди Франческо, 90'), Габриэл Стрефезза (Алексис Блен, 86'), Pontus Almqvist, Хоан Гонсалес (Mohamed Kaba, 46'), Юльбер Рамадани, Хамза Рафья (Никола Крстович, 72'), Антонино Галло (Patrick Dorgu, 46'), Федерико Баскиротто, Марин Понграчич, Валентен Жендрей, Владимиро Фальконе Предупреждения: Марин Понграчич (15'), Валентен Жендрей (54'), Лукас Мартинес (59'), Patrick Dorgu (63')

После этого матча «Фиорентина» занимает 3-е место в таблице Серии А с 4 очками в активе. «Лечче» — на 5-й позиции с таким же количеством баллов.