Верратти может перейти в один из топ-клубов Турции

Полузащитник «Пари Сен-Жермен»до сих пор не определился с командой, в которой проведет сезон.

По информации журналиста Николо Скиры, итальянец получил предложение от турецкого «Галатасарая».

Кроме того, серьезный интерес к 30-летнему итальянцу по-прежнему проявляют клубы из Саудовской Аравии и Катара.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость Марко в 50 миллионов евро.

Напомним, сообщалось, что Верратти оказался в числе игроков, от которых «ПСЖ» решил избавиться.