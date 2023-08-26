Верратти может перейти в один из топ-клубов Турции

Марко Верратти Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Николо Скиры, итальянец получил предложение от турецкого «Галатасарая».
Кроме того, серьезный интерес к 30-летнему итальянцу по-прежнему проявляют клубы из Саудовской Аравии и Катара.
Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость Марко в 50 миллионов евро.
Напомним, сообщалось, что Верратти оказался в числе игроков, от которых «ПСЖ» решил избавиться.