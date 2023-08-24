«Аль-Ахли» и «Сельта» согласовали трансфер Вейги

Полузащитник «Сельты»продолжит карьеру в саудовском, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы уже согласовали условия сделки, а 21-летний игрок подтвердил готовность продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

«Аль-Ахли» заплатит за испанца 40 миллионов евро, которые указаны в качестве отступных в контракте хавбека с «Сельтой».

В прошедшем сезоне Вейга провел в чемпионате Испании 36 матчей, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Вейга в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Вейга близок к переходу в «Наполи».

Игроками «Аль-Ахли» уже стали Роберто Фирмино, Рияд Марез, Франк Кессье, Аллан Сен-Максимен и Эдуар Менди.