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    • «Аль-Ахли» и «Сельта» согласовали трансфер Вейги
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    «Аль-Ахли» и «Сельта» согласовали трансфер Вейги

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    Полузащитник «Сельты» Габри Вейга продолжит карьеру в саудовском «Аль-Ахли», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Габри Вейга
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    Габри Вейга

    По данным источника, клубы уже согласовали условия сделки, а 21-летний игрок подтвердил готовность продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

    «Аль-Ахли» заплатит за испанца 40 миллионов евро, которые указаны в качестве отступных в контракте хавбека с «Сельтой».

    В прошедшем сезоне Вейга провел в чемпионате Испании 36 матчей, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость Вейга в 30 миллионов евро.

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    • Ранее сообщалось, что Вейга близок к переходу в «Наполи».

    Игроками «Аль-Ахли» уже стали Роберто Фирмино, Рияд Марез, Франк Кессье, Аллан Сен-Максимен и Эдуар Менди.

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