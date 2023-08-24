начнут матч в 21:45 в квалификации Лиги конференций, 24.08.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Бранн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Бранн»).

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