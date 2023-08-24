«АЗ Алкмаар» сыграет на своем поле с «Бранном» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:45 мск. «АЗ Алкмаар» — «Бранн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АЗ Алкмаар»

«АЗ Алкмаар» с самого начала выступает в Лиге конференций. Он уже прошел один раунд квалификации турнира, справившись с андоррской «Санта-Коломой».

«АЗ Алкмаар» явно только набирает обороты. Плюс команда только-только стартовала в чемпионате Нидерландов.

Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Бранн 1X2Новым игрокам 1.454.707.10Бонус$9500

В первом туре чемпионата Нидерландов команда добыла шесть очков и захватила лидерство. Дома был деклассирован «Гоу Эхед Иглз» (5:1), а на выезде — «Ваалвейк» (3:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков кряду во всех турнирах при семи победах в последних из них, так что хозяева — явный фаворит.

«Бранн»

«Бранн» успешно преодолел барьер второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Команда из города Берген после поражения на выезде от португальской «Ароки» (1:2) дома выиграла со счетом 3:1 и прошла дальше.

Свой последний матч в национальном чемпионате «Бранн» проводил на дома против «Олесунна». Встреча закончилась разгромной победой «красных» со счетом 5:1.

Сейчас «Бранн» идет пятым в турнирной таблице чемпионата Норвегии после 19 туров. На счету команды 33 очка с разницей забитых и пропущенных мячей 35:24.

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив выиграл трижды при одном поражении, так что у гостей, в целом, неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «АЗ Алкмаар», коэффициент на победу которого равен 1,43. Успех «Бранна» оценивается в 6,68, ничья — в 4,80.

В четырех из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,25.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,03, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев их соперники не забивали.