«АЗ Алкмаар»
«АЗ Алкмаар» с самого начала выступает в Лиге конференций. Он уже прошел один раунд квалификации турнира, справившись с андоррской «Санта-Коломой».
«АЗ Алкмаар» явно только набирает обороты. Плюс команда только-только стартовала в чемпионате Нидерландов.
Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Бранн
В первом туре чемпионата Нидерландов команда добыла шесть очков и захватила лидерство. Дома был деклассирован «Гоу Эхед Иглз» (5:1), а на выезде — «Ваалвейк» (3:1).
Все прогнозы на Лигу конференций
Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков кряду во всех турнирах при семи победах в последних из них, так что хозяева — явный фаворит.
«Бранн»
«Бранн» успешно преодолел барьер второго квалификационного раунда Лиги Конференций. Команда из города Берген после поражения на выезде от португальской «Ароки» (1:2) дома выиграла со счетом 3:1 и прошла дальше.
Свой последний матч в национальном чемпионате «Бранн» проводил на дома против «Олесунна». Встреча закончилась разгромной победой «красных» со счетом 5:1.
Сейчас «Бранн» идет пятым в турнирной таблице чемпионата Норвегии после 19 туров. На счету команды 33 очка с разницей забитых и пропущенных мячей 35:24.
В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив выиграл трижды при одном поражении, так что у гостей, в целом, неплохая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «АЗ Алкмаар», коэффициент на победу которого равен 1,43. Успех «Бранна» оценивается в 6,68, ничья — в 4,80.
В четырех из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,25.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,03, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев их соперники не забивали.