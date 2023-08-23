начнут матч в 17:00 в кубке России по футболу, 23.08.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Авангард Курск»).

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