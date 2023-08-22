начнут матч в 15:00 в кубке России по футболу, 22.08.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо Миасс» — «Амкар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Торпедо Миасс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо Миасс — Амкар.

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