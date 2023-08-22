«Торпедо» Миасс сыграет на своем поле с «Амкар-Пермь» в рамках 1/16 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 22 августа, начало — в 15:00 мск. «Торпедо» Миасс — «Амкар-Пермь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо» Миасс

Старт первенства торпедовцы могут записать себе в актив. Команда находится на 1 месте в турнирной таблице своей зоны второй лиги.

Главным ударным качеством команды является реализация. В 5 стартовых матчах игрокам «Торпедо» Миасс удалось отличиться 13 точными ударами.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Торпедо» Миасс переиграло ершистую «Носту» (3:1).

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Причем эта виктория стала для торпедовцев пятой кряду. Да и вообще, клуб из Миасса нынешним летом приятно удивляет.

Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться добыть викторию. Торпедовцы уж точно будут активно атаковать.

«Амкар-Пермь»

Эта команда стартовала в первенстве явно не лучшим образом. «Амкар-Пермь» набрал всего лишь 9 очков в 6 поединках.

Пермяки находятся на 4 месте в турнирной таблице своей зоны. Отставание от лидера измеряется 5 зачетными баллами.

В предыдущем туре «Амкар-Пермь» снова не смог победить. На выезде пермяки не смогли справиться с курским «Авангардом» (1:1).

До того команда не сумела одолеть «Форте» (1:1). Да и вообще, серия без побед выросла до периода в один месяц.

Нет сомнений, что в и этом матче гости будут стремиться найти свой шанс в контригре. Да и с реализацией у команды не складывается.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо» Миасс предлагают — 1.64.

На викторию «Амкар-Пермь» дают — 4.95, ничья оценена — в 3.85.

Обе команды наверняка выйдут не в основных кадровых сочетаниях, так что с созиданием могут возникнуть сложности .

Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Победа «Амкар-Пермь» или ничья за 2.15.