Отряд не заметил потери. Фоден стал звездой шоу «Ман Сити» в матче против «Ньюкасла»

Футболисты «Манчестер Сити» победили «Ньюкасл» (1:0) в домашнем матче 2‑го тура чемпионата Англии. Автором победного гола стал Хулиан Альварес (31‑я минута). В следующем матче команда Хосепа Гвардиолы сыграет 27 августа на выезде с «Шеффилдом», а «Ньюкасл» в этот же день примет на своем поле «Ливерпуль».

Фоден успешно заменил Де Брёйне

Автор Daily Mail Ричард Тэннер считает, что травма бельгийского полузащитника дала шанс проявить себя молодому воспитаннику «Сити».

«Старая футбольная пословица о том, что неудача одного игрока — это возможность для другого, вполне применима к Филу Фодену. Операция на бедре неудачливого Кевина Де Брёйне, из-за которой звезда полузащиты не сможет выступать за "Манчестер Сити", вероятно, до Нового года, оставляет креативную пустоту в команде Пепа Гвардиолы.

Но воспитанник "Сити" Фоден может заполнить ее, , как свидетельствуют результаты субботнего матча. Конечно, никто не может полностью заменить Де Брёйне, который был движущей силой успеха "Сити" с тех пор, как присоединился к ним за сумму, которая сейчас выглядит скромной (50 млн фунтов стерлингов) в январе 2015 года.

Тем не менее, Фоден, безусловно, может уменьшить опасения, если продолжит действовать так же, как в субботнем захватывающем матче с "Ньюкаслом", который был назван Гвардиолой претендентом на титул.

Гвардиола двигал молодого Фодена по позициям в команде, ему часто приходилось меняться с Джеком Грилишем на левом фланге, и он был исключен из стартового состава на финал Кубка Англии и Лиги чемпионов, хотя он хорошо вышел на замену вместо травмировавшегося в обоих матчах Де Брёйне.

Фоден настолько талантлив, что может играть где угодно, но многие наблюдатели всегда считали, что роль плеймекера лучше всего подходит для его потрясающих талантов.

С уходом двух других креативных творческих талантов, Илкая Гюндогана и Рияда Мареза, "Сити" нацеливался на Лукаса Пакета, но эта сделка кажется маловероятной сейчас, когда бразилец столкнулся с обвинениями в нарушении правила о ставках, не говоря уже о нежелании "Вест Хэма" продавать игрока.

Так что Фоден, без сомнения, поймет, что настало идеальное время для него, чтобы проявить себя и и стать главным плеймейкером команды, показав, что Гвардиола может убрать чековую книжку .

Его результативная передача на Хулиана Альвареса в первом тайме в совершенстве продемонстрировала весь его талант.

Он появился на любимой позиции Де Брёйне, прямо на правой стороне штрафной площади "Ньюкасла", чтобы с невероятной легкостью принять передачу вперед Матео Ковачича, а затем с предельной точностью отбить мяч, чтобы Альварес обыграл Ника Поупа сокрушительным ударом.

Этот единственная атака и гол оказались решающими, поскольку "Сити" достаточно комфортно удержал три очка. Фоден появлялся по всему полю, выполняя пасы, создавая моменты для Альвареса и Эрлинга Холанна, сам нанес опасный удар, который был заблокирован и показал, что готов выкладываться по полной, мчась отрабатывать в оборону, чтобы лишить мяча Жоэлинтона.

Опыт тоже не проблема для молодого игрока. В свои 23 года он уже провел более 221 игры во всех соревнованиях, забив 60 голов, и является пятикратным победителем Премьер-лиги».

«Ньюкасл» хватило на полчаса

Автор The Telegraph Майк Маграт отмечает, что «сороки» сумели оказать достойное сопротивление чемпиону на старте матча, но надолго их не хватило.

«Матч называли "дерби Персидского залива", поскольку "Ньюкасл" прошел квалификацию в Лигу чемпионов на деньги своих владельцев из Абу-Даби, но им предстоит долгий путь, чтобы приблизиться к "Сити", который может выиграть матч разными способами.

Между двумя покупками клубов есть сходство, в первую очередь проницательная работа Дэна Эшворта на трансферном рынке, сравнимая с работой Брайана Марвуда после покупки "Сити" владельцами из ОАЭ. Но для "Ньюкасла" все только начинается, и они столкнулись с победной машиной, которая даже без де Брёйне и Бернарду Силвы одержала две победы из двух в начале кампании.

Подобно любому выездному тренеру на "Этихаде", первой задачей, с которой столкнулся Хау, было расшифровать, какую схему Гвардиола выбрал для своих игроков. Номинально 4-2-3-1, эта система никогда не удерживалась надолго, когда они брали мяч под контроль. Часто они оставляли всего пару защитников в своей задней линии, а Йошко Гвардиол впервые стартовал в Премьер-лиге, часто играя с двумя защитниками.

Это было задумано, чтобы сбить с толку "Ньюкасл", окруженный небесно-голубыми футболками, хотя и без влияния де Брёйне, перенесшего операцию на прошлой неделе. Фоден оказался в этих центральных зонах, и ему дали шанс сделать то, на что многие в "Сити" считают, что он способен: вести игру своим темпом и диапазоном передач.

Накануне матча Гвардиола охарактеризовал "Ньюкасл" как экстраординарный, укрепившийся благодаря подписанию этим летом "идеальных" игроков для своей системы. У них хороший баланс в команде и темп, который позволит им создавать моменты.

Никто и не ждал от "Ньюкасла" повторения разгрома "Астон Виллы" со счетом 5:1 в первый уик-энд сезона, но, безусловно, ждали более равной борьбы, чем в предыдущие сезоны. Со времен Алана Ширера в 2000 году "Ньюкасл" не выигрывал три очка у "Сити", да и это было на "Мейн Роуд".

"Ньюкасл" держал "Сити" в страхе в течение первых получаса, несмотря на травму Фабиана Шера, когда он повредил плечо, но вернулся, чтобы возобновить поединок с Холанном. Ник Поуп наблюдал за тем, как "горожане" владеют мячом, но ждал, когда его заставят вступить в бой. Затем, как только часы перешагнули отметку в полчаса, "Сити" взорвался и ожил.

Гвардиола описал начало матча в 20:00 как приятное время, чтобы насладиться пивом во время футбола, а гол Альвареса стал поводом поднять тост на "Этихаде". Его создал Фоден, которому подал мяч Матео Ковачич и нужно было найти правильный вариант, когда тот доставит мяч в штрафную.

Его прострел побудило Альварес пойти к воротам, а аргентинский нападающий сделал одно касание, а затем нанес удар в верхний угол, по пути поцеловав штангу. Грэм Джонс, помощник тренера "Ньюкасла", передавал технические наблюдения с трибун на скамейку запасных, но никакая тактическая подготовка не могла предотвратить такой результат. У Поупа не было шансов спасти от такого удара.

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Влияние Фодена на игру росло — он отправил мяч Холанну, и норвежский нападающий промахнулся мимо цели. В прошлом сезоне Гвардиола сетовал на Фодена за то, что он не находил пасами своего товарища по команде в достаточной мере, но здесь они были на одной волне».

План Гвардиолы сработал

Автор The Guardian Уилл Анвин считает, что «Ньюкасл» уверенно действовал в первом тайме только потому, что «Сити» позволял ему это, чтобы вскрыть «припаркованный автобус».

«Гол Хулиана Альвареса обеспечил победу над "Ньюкаслом", но Фил Фоден был ключевым элементом победы "Сити". Фоден создал достаточно шансов для "Сити", чтобы выиграть с большим счетом, но из-за плохой реализация разница в счете оставалась минимальной против команды "Ньюкасл", которая не блистала этим вечером.

Перед матчем были выставлены трофеи Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов, и обе команды будут стремиться побороться за три трофея в конце сезона. Революция "Ньюкасла" несколько отстает от "Манчестер Сити", но время и финансы помогут им сократить разрыв.

Это был шанс для команды Эдди Хау показать, что они могут противостоять чемпионам. Метод, который они выбрали, состоял в том, чтобы попытаться сдержать "Сити" с пятеркой игроков в линию в ​​полузащите и небольшим пространством между ними и защитой. Хозяева доминировали во владении мячом, выжидая, когда появится разрыв между линиями, хотя это было сложной задачей, когда в штрафной гостей можно было найти 10 игроков "Ньюкасла".

Позиции и схемы — устаревшее понятие в элитном футболе. Фоден стартовал на правом фланге, но действовал скорее как вспомогательный плеймейкер, дрейфуя, чтобы найти пространство и повлиять на игру там, где он хочет. Тем временем на другом фланге Джека Грилиша можно было найти на позиции левого защитника, когда "Сити" владел мячом на своей половине поля. Пеп Гвардиола пытался заманить "Ньюкасл" ложным чувством безопасности, прежде чем позволить Грилишу и Кайлу Уокеру атаковать по флангам.

"Сити" провел первые этапы матча на половине поля "Ньюкасла", не угрожая воротам. Это означало, что гости стали более уверенными в себе и нашли в себе смелость пересечь среднюю линию, чтобы создать половину шансов, но для "Ньюкасла" это был ложный рассвет.

План Гвардиолы прекрасно сработал, когда Фоден нашел место в штрафной площади, прежде чем отдать пас на Альвареса, у которого было время сделать касание и прострелить через Ника Поупа в верхний угол. Вратарь коснулся мяча и явно почувствует, что должен был сыграть лучше, как и фанаты на гостевом секторе позади него.

"Ньюкасл" вышел после перерыва с большей атакующей энергией, но у "Сити" была более простая концепция: Эдерсон отбил мяч по всей длине поля на Эрлинга Холанда, которому удалось удержать защитника и нанести удар, но мяч попал прямо в Поупа. Справедливо будет сказать, что "Сити" умеет угрожать по-всякому.

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В "Ньюкасле" началась недисциплинированность, и было получено несколько желтых карточек, чтобы задушить "Сити". Жоэлинтон повредил себя циничным фолом против Фодена, что привело к предупреждению и необходимости немедленной замены, хотя обновление в полузащите все равно было необходимо».

«Ньюкасл» не смог заявить о себе

Автор ВВС Крис Биван не впечатлен игрой «сорок» в атаке — даже понесший потери «Сити» был на голову выше соперника.

«Поскольку состав "Сити" истощен и все еще восстанавливается после победы в Суперкубке УЕФА в Афинах в среду, эта игра рассматривалась как возможность для "Ньюкасла" заявить о себе.

Вышло не совсем так, и, хотя они снова продемонстрировали свою оборонительную стойкость, они не усложнили жизнь защите "Сити", как многие ожидали.

Были только вспышки опасности, когда Александр Исак получил мяч, а раннее противостояние Энтони Гордона с Кайлом Уокером слева не обернулось для гостей значимыми моментами.

Только на заключительных стадиях они проявляли какие-либо реальные намерения, и даже тогда им не хватало нацеленности и завершения.

Их лучшие усилия были предприняты после того, как Каллум Уилсон должен был использовать неудачную передачу Родри, и, хотя Барнс все же нанес удар, Эдерсон без проблем остановил его.

Вечер обернулся разочарованием для "сорок" и, несмотря на их недавний прогресс, показала, сколько работы им еще нужно, чтобы сократить отставание от "Сити", который в сезоне 2022–23 финишировал на 18 очков выше их.

"Ньюкасл" не смог обыграть ни одну из других команд из первой семерки на выезде в прошлом сезоне, несмотря на то, что финишировал в зоне Лиге чемпионов.

Согласно этому свидетельству, требуется больше усилений в атаке, если они хотят, чтобы эта статистика изменилась».

Победитель: Йошко Гвардиол

Редакция Goal традиционно выбирает победителей и неудачников прошедшего матча, и среди первых оказался новичок-защитник «Манчестер Сити».

«С тех пор, как Йошко Гвардиол заявил о себе широкому футбольному миру на чемпионате мира 2022 года, много говорилось, что хорватский защитник идеально подходит для "Сити".

Он в клубе всего две недели, но уже чувствует себя как дома в системе Гвардиолы и продемонстрировал отличную игру в своем первом старте в Премьер-лиге.

21-летний футболист доказал, что у него есть сила, чтобы преуспеть в известном своим атлетизмом английском высшем дивизионе, и он хорошо использовал эти качества, чтобы погасить самые многообещающие пассажи в игре "Ньюкасла".

Он также продемонстрировал отличное мышление наперед и держал на расстоянии вытянутой руки Александра Исака, который уничтожил "Астон Виллу" на прошлой неделе».