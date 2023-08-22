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    «Глазго Рейнджерс» упустил домашнюю победу над ПСВ в финале отбора ЛЧ

    «Рейнджерс» — ПСВ: счет матча 2:2, обзор голов

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    Шотландский «Рейнджерс» на своем поле сыграл вничью с нидерландским «ПСВ Эйндховен» (2:2) в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 45-й минуте открыл клуб из Глазго. Хозяева в чужой штрафной площади в прессинге отобрали мяч, Дессерс ушёл влево и пяткой откатил мяч на Симу. Абдалла сделал пару шагов к центру и с пятнадцати метров точно пробил в дальнюю «девятку».

    На 61-й минуте голландцы отыгрались. Боскальи слева навесил к воротам «Рейнджерс», мяч долетел направо до Бакайоко, прострел которого в центр замкнул точным ударом Ибраим Сангаре.

    На 76-й минуте хозяева снова повели. Дессерс отличной передачей вывел к воротам Рабби Матондо, который с пятнадцати метров низом точно пробил в правый угол.

    На 80-й минуте подача Бакайоко от углового флага последовала на Люка де Йонга, который головой переправил мяч в дальний верхний угол ворот «Рейнджерс».

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Глазго Рейнджерс — ПСВ 2:2
    Голы: 1:0 Абдалла Сима (45'), 1:1 Ибраим Сангаре (61'), 2:1 Рабби Матондо (76'), 2:2 Люк де Йонг (80') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джеймс Тавернье, Коннор Голдсон, Джон Сауттар, Борна Баришич, Хосе Сифуэнтес (Киран Довелл, 81'), Райан Джек (Крис Башам, 67'), Николас Раскин, Тодд Кантвелл (Сэм Ламмерс, 86'), Абдалла Сима (Рабби Матондо, 67'), Сирил Дессерт (Данило, 81') ПСВ: Ноа Ланг (Йорбе Вертессен, 81'), Люк де Йонг, Жоан Бакайоко, Исмаэль Сайбари (Гус Тиль, 69'), Ибраим Сангаре, Джой Веерман, Серджино Дест (Шуранди Самбо, 81'), Оливье Боскальи, Рамальо, Джордан Тезе, Вальтер Бенитес Предупреждения: Джеймс Тавернье (36'), Борна Баришич (48'), Тодд Кантвелл (57'), Джон Сауттар (83')

    Ответный матч пройдет 30 августа в Эйндховене.

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