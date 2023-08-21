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    Сенников: Вендел — сердце «Зенита», он лучше Малкома

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    Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком» в 5-м туре РПЛ. Питерский клуб выиграл в гостях со счетом 3:1.

    Вендел
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    Вендел

    «Увидел ли я новые тактические решения Семака? Нет, он решил играть с одним ярким нападающим. Вендел набирает форму, я ещё в прошлом году говорил, что он куда важнее для командных построений, чем Малком. Вендел — сердце "Зенита".

    По первым играм "Зенита" было непонятно, зачем приобрели Марио Фернандеса. В любом случае Марио — классный игрок с большим опытом, сейчас он будет через игры набирать форму. Наверное, функционально его пока не хватает на все 90 минут, но ему надо догонять всех партнёров по многим качествам.

    Первый тайм был за "Зенитом", гости играли с позиции силы, а красно-белые ничего не могли сделать. Во втором тайме хозяева начали давить на ворота соперников, но "Зенит" — команда мастеровитая. При счёте 2:1 "Спартак" пошёл ва-банк, так что Кассьерра смог забить в самой концовке», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

    Сейчас «Зенит» опережает «Спартак» в таблице на одно очко.

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