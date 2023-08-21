Лига 1. «Монако» и «Брест» — лидеры, ПСЖ — в упадке

«Пари Сен-Жермен» не может выиграть в новом сезоне французской Лиги 1. Чемпионы сыграли дважды вничью в двух стартовых турах. Со 100%-ым результатом идут пока «Монако» и «Брест». На дне турнирной таблицы — «Нант», «Лион» и «Клермон».

ПСЖ лихорадит на старте

Действующий чемпион Франции пока не знает радости вкуса победы в новом сезоне. В двух матчах ПСЖ набрал всего 2 очка.

В первом туре парижане разошлись миром с «Лорьяном» (0:0), а во втором игровом дне обменялись голами с «Тулузой» (1:1). К слову, в этом поединке ПСЖ упустил победу за три минуты до финального свистка.

«Тулуза» — ПСЖ globallookpress.com

На гол Килиана Мбаппе, футболисты «Тулузы» ответили взятием ворот в исполнении Закария Абухляля. Оба мяча были забиты с одиннадцатиметровой отметки. После 2 туров ПСЖ расположился на 12 месте.

Вице-чемпион над зоной вылета

Вице-чемпион Франции «Ланс» пока не может выиграть в чемпионате. Из 6 возможных очков «кроваво-золотые» набрали только 1 балл. У «Ланса» очко смогли вырвать футболисты «Ренна» (1:1).

Календарь и таблица Лиги 1

В стартовом туре Лиги 1 «Ланс» проиграл одному из лидеров турнира — «Бресту» (2:3). На данный момент «Ланс» занимает 14 место в таблице.

О старте «Марселя»

В минувшем сезоне топ-3 замкнул «Марсель». Новый сезон «олимпийцы» начали куда лучше, чем ПСЖ и «Ланс».

Так «провансальцы» нанесли поражение «Реймсу» (2:1) и сыграли вничью с командой «Метц» (2:2). Таким образом «Марсель» набрал 4 очка и расположился на 6-м месте.

Лидеры Лиги 1

Возглавляют чемпионат Франции «Монако» и «Брест». Данный тандем одержал две победы в двух матчах.

«Монако» смог обыграть «Клермон» (4:2) и «Страсбург» (3:0), а «Брест» оказался сильнее вице-чемпиона «Ланса» (3:2) и дебютанта французской лиги «Гавра» (2:1).

Трио аутсайдеров

На дне турнирной таблицы расположились сразу три команды, которые еще не смогли заработать пунктов. По два проигрыша потерпели «Нант», «Лион» и «Клермон».

Тур № 3

Матчи 3-го тура чемпионата Франции пройдут с 25 по 27 августа.

В центральной битве тура сойдутся лучшие команды прошлого сезона. ПСЖ на своем поле примет «Ланс», кто-то прервёт черную полосу и одержит первую победу в сезоне или оба клуба еще сильнее осложнят турнирное положение. Игра запланирована на субботу, 26 августа.

Все прогнозы на Лигу 1

В битве за лидерство в очном поединке сойдутся один из лидеров «Брест» и «Марсель». А откроет программу 3-го игрового дня встреча «Монако» и «Нанта», которая состоится в пятницу, 25 августа.