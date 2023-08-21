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    Лига 1. «Монако» и «Брест» — лидеры, ПСЖ — в упадке

    Итоги 2-го тура чемпионата Франции по футболу

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    «Бавария» — «Монако». Товарищеский матч
    «Пари Сен-Жермен» не может выиграть в новом сезоне французской Лиги 1. Чемпионы сыграли дважды вничью в двух стартовых турах. Со 100%-ым результатом идут пока «Монако» и «Брест». На дне турнирной таблицы — «Нант», «Лион» и «Клермон».

    ПСЖ лихорадит на старте

    Действующий чемпион Франции пока не знает радости вкуса победы в новом сезоне. В двух матчах ПСЖ набрал всего 2 очка.

    В первом туре парижане разошлись миром с «Лорьяном» (0:0), а во втором игровом дне обменялись голами с «Тулузой» (1:1). К слову, в этом поединке ПСЖ упустил победу за три минуты до финального свистка.

    «Тулуза» — ПСЖ
    globallookpress.com

    На гол Килиана Мбаппе, футболисты «Тулузы» ответили взятием ворот в исполнении Закария Абухляля. Оба мяча были забиты с одиннадцатиметровой отметки. После 2 туров ПСЖ расположился на 12 месте.

    Вице-чемпион над зоной вылета

    Вице-чемпион Франции «Ланс» пока не может выиграть в чемпионате. Из 6 возможных очков «кроваво-золотые» набрали только 1 балл. У «Ланса» очко смогли вырвать футболисты «Ренна» (1:1).

    Календарь и таблица Лиги 1

    В стартовом туре Лиги 1 «Ланс» проиграл одному из лидеров турнира — «Бресту» (2:3). На данный момент «Ланс» занимает 14 место в таблице.

    О старте «Марселя»

    В минувшем сезоне топ-3 замкнул «Марсель». Новый сезон «олимпийцы» начали куда лучше, чем ПСЖ и «Ланс».

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    • Так «провансальцы» нанесли поражение «Реймсу» (2:1) и сыграли вничью с командой «Метц» (2:2). Таким образом «Марсель» набрал 4 очка и расположился на 6-м месте.

    Лидеры Лиги 1

    Возглавляют чемпионат Франции «Монако» и «Брест». Данный тандем одержал две победы в двух матчах.

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    • «Монако» смог обыграть «Клермон» (4:2) и «Страсбург» (3:0), а «Брест» оказался сильнее вице-чемпиона «Ланса» (3:2) и дебютанта французской лиги «Гавра» (2:1).

    Трио аутсайдеров

    На дне турнирной таблицы расположились сразу три команды, которые еще не смогли заработать пунктов. По два проигрыша потерпели «Нант», «Лион» и «Клермон».

    Тур № 3

    Матчи 3-го тура чемпионата Франции пройдут с 25 по 27 августа.

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    В центральной битве тура сойдутся лучшие команды прошлого сезона. ПСЖ на своем поле примет «Ланс», кто-то прервёт черную полосу и одержит первую победу в сезоне или оба клуба еще сильнее осложнят турнирное положение. Игра запланирована на субботу, 26 августа.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В битве за лидерство в очном поединке сойдутся один из лидеров «Брест» и «Марсель». А откроет программу 3-го игрового дня встреча «Монако» и «Нанта», которая состоится в пятницу, 25 августа.

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