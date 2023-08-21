Лига 1. «Монако» и «Брест» — лидеры, ПСЖ — в упадке

ПСЖ лихорадит на старте
Действующий чемпион Франции пока не знает радости вкуса победы в новом сезоне. В двух матчах ПСЖ набрал всего 2 очка.
В первом туре парижане разошлись миром с «Лорьяном» (0:0), а во втором игровом дне обменялись голами с «Тулузой» (1:1). К слову, в этом поединке ПСЖ упустил победу за три минуты до финального свистка.
На гол Килиана Мбаппе, футболисты «Тулузы» ответили взятием ворот в исполнении Закария Абухляля. Оба мяча были забиты с одиннадцатиметровой отметки. После 2 туров ПСЖ расположился на 12 месте.
Вице-чемпион над зоной вылета
Вице-чемпион Франции «Ланс» пока не может выиграть в чемпионате. Из 6 возможных очков «кроваво-золотые» набрали только 1 балл. У «Ланса» очко смогли вырвать футболисты «Ренна» (1:1).
В стартовом туре Лиги 1 «Ланс» проиграл одному из лидеров турнира — «Бресту» (2:3). На данный момент «Ланс» занимает 14 место в таблице.
О старте «Марселя»
В минувшем сезоне топ-3 замкнул «Марсель». Новый сезон «олимпийцы» начали куда лучше, чем ПСЖ и «Ланс».
Так «провансальцы» нанесли поражение «Реймсу» (2:1) и сыграли вничью с командой «Метц» (2:2). Таким образом «Марсель» набрал 4 очка и расположился на 6-м месте.
Лидеры Лиги 1
Возглавляют чемпионат Франции «Монако» и «Брест». Данный тандем одержал две победы в двух матчах.
«Монако» смог обыграть «Клермон» (4:2) и «Страсбург» (3:0), а «Брест» оказался сильнее вице-чемпиона «Ланса» (3:2) и дебютанта французской лиги «Гавра» (2:1).
Трио аутсайдеров
На дне турнирной таблицы расположились сразу три команды, которые еще не смогли заработать пунктов. По два проигрыша потерпели «Нант», «Лион» и «Клермон».
Тур № 3
Матчи 3-го тура чемпионата Франции пройдут с 25 по 27 августа.
В центральной битве тура сойдутся лучшие команды прошлого сезона. ПСЖ на своем поле примет «Ланс», кто-то прервёт черную полосу и одержит первую победу в сезоне или оба клуба еще сильнее осложнят турнирное положение. Игра запланирована на субботу, 26 августа.
В битве за лидерство в очном поединке сойдутся один из лидеров «Брест» и «Марсель». А откроет программу 3-го игрового дня встреча «Монако» и «Нанта», которая состоится в пятницу, 25 августа.