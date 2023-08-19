Силкин: Если у Карраскаля есть проблемы, они останутся и в «Динамо»

Экс-наставник «Динамо»высказался о том, что хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль может перейти в стан бело-голубых.

«Если у игрока проблемы есть, то они и останутся. Мы уже проходили это с нашими игроками. Карраскаль мне нравится. Он техничный, неплохой игрок. Но сам факт его прихода говорит о том, что команда должна под него подстраиваться, играть на него. А в "Динамо" очень много перспективных игроков. Я не знаю, сработаются они или нет. Очень трудно говорить об этом, потому что неизвестно, кто начнет капризничать, кто нормально это воспримет. И молодежь "Динамо", она уже второй год там, они обрастают амбициями, им чего-то хочется. Но при всех делах они пока что не так прогрессируют, как они начали. Но когда они играют слаженно, то похоже на игру», — сказал Силкин «СЭ».

Карраскаль играет за ЦСКА с февраля 2022 года.