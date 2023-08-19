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    «Краснодар» упустил победу в матче с «Локомотивом»

    «Краснодар» — «Локомотив»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Поединок пятого тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Локомотивом» завершился вничью 1:1.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    Открыли счет в поединке хозяева благодаря голу Ильзата Ахметова. «Железнодорожники» смогли спастись только на восьмой компенсированной минуте, когда точным ударом отметился Антон Миранчук.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Локомотив 1:1
    Голы: 1:0 Ильзат Ахметов (47'), 1:1 Антон Миранчук (90+8') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Кайо, Хуниор Алонсо, Olaza L., Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Джон Кордоба, Ильзат Ахметов Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Лукас Фассон, Илья Самошников, Дмитрий Рыбчинский, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Артём Карпукас, Сергей Пиняев, Максим Глушенков Предупреждения: Olaza L. (39'), Рифат Жемалетдинов (55'), Александр Черников (90+3')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» с 13 очками вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 6 баллами остался на девятой строчке.

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