«Краснодар» — «Локомотив»: счет матча 1:1, обзор голов

Антон Миранчук Фото: globallookpress.com
Открыли счет в поединке хозяева благодаря голу Ильзата Ахметова. «Железнодорожники» смогли спастись только на восьмой компенсированной минуте, когда точным ударом отметился Антон Миранчук.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар — Локомотив 1:1
Голы: 1:0 Ильзат Ахметов (47'), 1:1 Антон Миранчук (90+8') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Кайо, Хуниор Алонсо, Olaza L., Никита Кривцов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Жоау Батчи, Джон Кордоба, Ильзат Ахметов Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Лукас Фассон, Илья Самошников, Дмитрий Рыбчинский, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Артём Карпукас, Сергей Пиняев, Максим Глушенков Предупреждения: Olaza L. (39'), Рифат Жемалетдинов (55'), Александр Черников (90+3')
«Краснодар» с 13 очками вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 6 баллами остался на девятой строчке.