Канселу близок к переходу в «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити»в ближайшее время станет игроком

По информации журналиста Фабрицио Романо, переговоры между клубами продолжаются. На данный момент стороны пока не согласовали финансовые детали сделки.

Источник утверждает, что португалец перейдет в «Барсу» на правах аренды. В соглашении также будет предусмотрена опция выкупа игрока следующим летом, но она не будет обязательной.

Также отмечается, что Канселу заинтересован только в переходе в «Барселону».

Во второй половине прошедшего сезона Канселу выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.