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    Канселу близок к переходу в «Барселону»

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    Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу в ближайшее время станет игроком «Барселоны».

    Жоау Канселу
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    Жоау Канселу

    По информации журналиста Фабрицио Романо, переговоры между клубами продолжаются. На данный момент стороны пока не согласовали финансовые детали сделки.

    Источник утверждает, что португалец перейдет в «Барсу» на правах аренды. В соглашении также будет предусмотрена опция выкупа игрока следующим летом, но она не будет обязательной.

    Также отмечается, что Канселу заинтересован только в переходе в «Барселону».

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    • Во второй половине прошедшего сезона Канселу выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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