Канселу близок к переходу в «Барселону»

Жоау Канселу Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, переговоры между клубами продолжаются. На данный момент стороны пока не согласовали финансовые детали сделки.
Источник утверждает, что португалец перейдет в «Барсу» на правах аренды. В соглашении также будет предусмотрена опция выкупа игрока следующим летом, но она не будет обязательной.
Также отмечается, что Канселу заинтересован только в переходе в «Барселону».
Во второй половине прошедшего сезона Канселу выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.