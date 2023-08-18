«Вердер» — «Бавария»: счет матча 0:4

В матче первого тура Бундеслигив гостях обыграласо счетом 4:0.

Автором дубля стал Лерой Сане, еще по голу на счету Гарри Кейна и Матиса Теля.

Футбол. Германия. Бундеслига Вердер — Бавария 0:4 Голы: 0:1 Лерой Зане (4'), 0:2 Гарри Кейн (74'), 0:3 Лерой Зане (90 + 1'), 0:4 Матис Тель (90 + 5') Вердер: Иржи Павленка, Амос Пипер, Милош Велькович, Марко Фридль, Митчелл-Элия Вайзер (Оливер Бёрк, 59'), Леонардо Биттенкорт (Романо Шмид, 68'), Сенне Линен (Кристиан Гросс, 68'), Йенс Стаге (Dawid Kownacki, 79'), Антони Юнг (Leon Opitz, 79'), Никлас Фуллкруг, Марвин Дукш Бавария: Гарри Кейн (Матис Тель, 84'), Кингсли Коман (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 84'), Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 84'), Лерой Зане, Леон Горецка (Конрад Лаймер, 79'), Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Ким Мин Джэ (Маттейс де Лигт, 68'), Деотшанкюль Юпамекано, Нуссайр Мазрауи, Свен Ульрайх Предупреждения: Марвин Дукш (20'), Ким Мин Джэ (55'), Сенне Линен (56')

В следующем туре бундеслиги «Бавария» на своем поле примет «Аугсбург». «Вердер» во втором туре отправится в гости к «Фрайбургу».