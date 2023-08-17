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    Генк — Олимпиакос: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.08.2023 в 21:00 начнется матч в квалификационном раунде ЛЕ Генк — Олимпиакос

    Футбол Лига Европы Генк Олимпиакос Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Генк и Олимпиакос начнут матч в 21:00 в квалификационном раунде ЛЕ, 17.08.2023.

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    Последний матч между собой: Олимпиакос — Генк 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Генк» — «Олимпиакос» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Генк»).

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