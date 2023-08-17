«Генк» сыграет на своем поле с «Олимпиакосом» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 17 августа, начало — в 21:00 мск. «Генк» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Генк»

В первом поединке бельгийцы уступили сопернику с минимальным счетом. Причем пропустила команда уже на первой минуте встречи.

«Генк» прилично стартовал в чемпионате Бельгии. Команда находится на 5 месте в турнирной таблице, набрав 6 очков в трех матчах.

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В предыдущем туре своего чемпионата команда добыла три зачетных пункта. На выезде «Генк» минимально одолел «Серкль Брюгге».

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Оборона команды действует весьма монолитно. В трех турах чемпионата Бельгии пропущен лишь один мяч в свои ворота.

Наверняка бельгийцы будут максимально активны в атаке. «Генк» явно постарается максимально быстро сравнять общий счет по итогам противостояния.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» еще даже не стартовал в своем чемпионате. При этом греки явно настроены пробиться в групповой этап Лиги Европы.

По составу команда выглядит более чем убедительно. Отметим 36-летнего форварда Юсефа Эль-Араби.

Победа в первой встрече далась «Олимпиакосу» непросто. Впрочем, в кадровом плане проблем после нее не прибавилось.

Греки по уровню игры смотрятся монолитнее соперника. При этом «Олимпиакос» явно не будет действовать с оглядкой на результат первого поединка.

Нет сомнений, что в этом матче гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, с реализацией у команды все в полном порядке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Генка» предлагают — 1.76.

На викторию «Олимпиакоса» дают — 4.39, ничья оценена — в 3.84.

Греки являются опытными еврокубковыми бойцами , и явно не упустят шанса пройти в следующий раунд.

Наш прогноз — Победа «Олимпиакоса» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.