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    «Олимпиакос» не даст себя в обиду!

    «Генк» — «Олимпиакос». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 17 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Генк» — «Олимпиакос»
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    «Олимпиакос»
    «Генк» сыграет на своем поле с «Олимпиакосом» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 17 августа, начало — в 21:00 мск. «Генк» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Августа 2023 года
    Генк
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Генк 21:00 Олимпиакос Олимпиакос
  • Пирей
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    «Генк»

    В первом поединке бельгийцы уступили сопернику с минимальным счетом. Причем пропустила команда уже на первой минуте встречи.

    «Генк» прилично стартовал в чемпионате Бельгии. Команда находится на 5 месте в турнирной таблице, набрав 6 очков в трех матчах.

    Коэффициенты матча Генк — Олимпиакос

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  • 1.754.004.50Бонус$9500
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    В предыдущем туре своего чемпионата команда добыла три зачетных пункта. На выезде «Генк» минимально одолел «Серкль Брюгге».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Оборона команды действует весьма монолитно. В трех турах чемпионата Бельгии пропущен лишь один мяч в свои ворота.

    Наверняка бельгийцы будут максимально активны в атаке. «Генк» явно постарается максимально быстро сравнять общий счет по итогам противостояния.

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» еще даже не стартовал в своем чемпионате. При этом греки явно настроены пробиться в групповой этап Лиги Европы.

    По составу команда выглядит более чем убедительно. Отметим 36-летнего форварда Юсефа Эль-Араби.

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    • Победа в первой встрече далась «Олимпиакосу» непросто. Впрочем, в кадровом плане проблем после нее не прибавилось.

    Греки по уровню игры смотрятся монолитнее соперника. При этом «Олимпиакос» явно не будет действовать с оглядкой на результат первого поединка.

    Нет сомнений, что в этом матче гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, с реализацией у команды все в полном порядке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Генка» предлагают — 1.76.

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    На викторию «Олимпиакоса» дают — 4.39, ничья оценена — в 3.84.

    Греки являются опытными еврокубковыми бойцами, и явно не упустят шанса пройти в следующий раунд.

    Наш прогноз — Победа «Олимпиакоса» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.

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    «Генк» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. «Олимпиакос» не даст себя в обиду!
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