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    Манчини рассказал, кто станет новым главным тренером сборной Италии

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    Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, кто возглавит национальную команду после его отставки.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    Манчини покинул сборную Италии в минувшее воскресенье из-за разногласий с президентом местной федерации футбола Габриэлем Гравиной.

    «Думаю, они назначают Спаллетти, которому я желаю всего наилучшего», — приводит слова Манчини Corriere dello Sport.

    Лучано Спаллетти после завершения прошедшего сезона ушел из «Наполи», несмотря на то, что команда под его руководством впервые за 33 года выиграла чемпионат Италии.

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    • Напомним, сообщалось, что Манчини в ближайшее время возглавит сборную Саудовской Аравии.

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