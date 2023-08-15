Манчини рассказал, кто станет новым главным тренером сборной Италии

Бывший главный тренер сборной Италиирассказал, кто возглавит национальную команду после его отставки.

Манчини покинул сборную Италии в минувшее воскресенье из-за разногласий с президентом местной федерации футбола Габриэлем Гравиной.

«Думаю, они назначают Спаллетти, которому я желаю всего наилучшего», — приводит слова Манчини Corriere dello Sport.

Лучано Спаллетти после завершения прошедшего сезона ушел из «Наполи», несмотря на то, что команда под его руководством впервые за 33 года выиграла чемпионат Италии.

Напомним, сообщалось, что Манчини в ближайшее время возглавит сборную Саудовской Аравии.