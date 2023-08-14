Названы претенденты на пост нового главного тренера сборной Италии

Федерация футбола Италии находится в активном поиске нового главного тренера национальной команды. Накануне, 13 августа, со своего поста ушел

По информации La Gazzetta dello Sport, основными претендентами на эту должность являются Антонио Конте и Лучано Спаллетти.

Конте уже тренировал сборную Италии с 2014 по 2016 год. Тренер находится без работы после ухода из лондонского «Тоттенхэма». Спаллетти же покинул «Наполи» после чемпионского сезона неаполитанской команды.

По информации СМИ Роберто Манчини, покинул пост главного тренера сборной Италии из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной. Манчини руководил национальной командой с мая 2018 года. Под его руководством итальянцы стали победителями Евро-2020, а также дважды выходили в «финал четырёх» Лиги наций УЕФА.