начнут матч в 21:00 в квалификации Лиги чемпионов, 15.08.2023.

Последний матч между собой: Олимпия — Галатасарай 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Галатасарай» — «Олимпия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95. Календарь и таблица Лиги чемпионов

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