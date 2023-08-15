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    «Галатасарай» снова не пропустит

    «Галатасарай» — «Олимпия». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 15 августа 2023 года

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    «Галатасарай»
    «Галатасарай» сыграет на своем поле против «Олимпии» в рамках ответного матча полуфинала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 августа, начало — в 21:00 мск. «Галатасарай» — «Олимпия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Августа 2023 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 21:00 Олимпия Олимпия
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Галатасарай»

    Команда является одним из лидеров в Турции, и сейчас «Галатасарай» в нескольких шагах от группового этапа ЛЧ, осталось только не провалиться с ответном матче с «Олимпией».

    В 1-м поединке «Галатасарай» разгромил соперника со счетом 3:0. В гостях турецкая команда начала давить на «Олимпию», а та не удержала хотя бы минимальное поражение. «Галатасарай» нанес 10 ударов в створ, против 3-х от хозяев.

    Еще на прошлой стадии квалификации ЛЧ турецкая команда имела проблемы на чужом поле, сыграв с «Жальгирисом» (2:2), но дома «Галатасарай» собрался и победил (1:0), забив единственный гол на 31-й минуте.

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    Одним из главных творцов в «Галатасарае» является форвард Дрис Мертенс, который за 3 матча в квалификации забил 2 гола и сделал голевую передачу.

    В предстоящем матче «Галатасарай» необходимо просто не упустить нить игры. Вероятно, команда пройдет «Олимпию», но сможет ли оформить 2-ю победу в противостоянии этих команд?

    «Олимпия»

    Эта словенская команда прошла непростой путь до полуфинала квалификации ЛЧ, но сейчас «Олимпия» находится на грани вылета — команда проиграла домашнюю встречу 0:3.

    До этого «Олимпия» прошла двоих соперников в квалификации — «Валмиеру» (2:1 и 2:1) и «Лудогорец (1:1 и 2:1), а сейчас испытывает большие проблемы с "Галатасараем".

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    • Несмотря на это, "Олимпия" начала сезон в чемпионате Словении довольно неплохо. За 3 матча команда дважды победила и один раз проиграла, забив за этот период 8 голов при 3-х пропущенных.

    12 августа "Олимпия" обыграла "Домжале" в своем чемпионате, забив решающий гол на 59-й минуте встречи.

    Вероятно, команда вылетит в полуфинале квалификации, но "Олимпия" вполне способна хлопнуть дверью. Если и надеяться на какой-то шанс, то необходимо забивать еще в первом тайме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом "Галатасарай", коэффициент на победу которого равен 1.32. Успех "Олимпии" оценивается в 9.00, ничья — в 5.40.

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    "Галатасарай" выглядит на две головы сильнее, чем его соперник. К тому же, турецкая команда очень хороша в обороне. Можно предположить, что "Олимпия" вновь не забьет.

    Поэтому наши прогноз и ставка — "Олимпия" не забьет за 1.95.

    Еще один вариант ставки — в 1-м тайме забьет только "Галатасарай" за 1.88

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    «Галатасарай» — «Олимпия»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» снова не пропустит
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