ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр НикишинТоп-5 профессиональных хоккеистов, которые не играют в НХЛ
  • 16:46
    • «Зенит» — «Факел»: стартовые составы команд
  • 15:11
    • Манчини покинул сборную Италии
  • 12:00
    • «СКА-Хабаровск» нанес первое в сезоне поражение «Акрону»
    Все новости спорта

    «Брест» обыграл «Ланс» в чемпионате Франции

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Брест Ланс
    В матче 1-го тура чемпионат Франции «Брест» принимал «Ланс».

    Флориан Сотока
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Сотока

    Календарь и таблица Лиги 1

    Хозяева одержали победу со счетом 3:2. У «Бреста» отличились Ромен дель Кастильо (дубль) и Кенни Лала. В составе «Ланса» голы забили Флорьян Сотока и Дейвер Мачадо.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — Ланс 3:2
    Голы: 0:1 Флорьян Сотока (11'), 0:2 Дейер Мачадо (22'), 1:2 Ромен дель Кастильо (пенальти) (45 + 2'), 2:2 Кенни Лала (56'), 3:2 Ромен дель Кастильо (пенальти) (87') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Лилиан Брассье, Брэдли Локо, Пьерр Лис-Мелу, Уго Маньетти (Жонас Мартен, 67'), Матиас Перейра Лаж (Махди Камара, 67'), Ромен дель Кастильо (Аксель Камблан, 90'), Жереми ле Дуарон, Мартин Сатриано (Стив Мунье, 76') Ланс: Анжело Фюльжини (Давид Перейра Кошта, 68'), Morgan Guilavogui (Адриен Томассон, 68'), Флорьян Сотока, Дейер Мачадо, Анди Диуф (Стейн Спирингс, 84'), Салис Абдул-Самед, Пшемыслав Франковский (Жюльен Ле Кардинал, 79'), Факундо Медина, Кевин Дансо, Жонатан Гради (Массадио Айдара, 46'), Брис Самба Предупреждения: Пьерр Лис-Мелу (35'), Лилиан Брассье (45 + 4'), Флорьян Сотока (48'), Факундо Медина (52'), Брис Самба (86') Удаление: Адриен Томассон (82')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Ливерпуль» проведут еще один позорный матч?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
  • «Зенит» и «Факел» забьют друг другу?
  • «Зенит» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Сможет ли ЦСКА уверенно обыграть «Сочи»?
  • ЦСКА — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры