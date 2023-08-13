«Брест» обыграл «Ланс» в чемпионате Франции

Флориан Сотока Фото: globallookpress.com
Хозяева одержали победу со счетом 3:2. У «Бреста» отличились Ромен дель Кастильо (дубль) и Кенни Лала. В составе «Ланса» голы забили Флорьян Сотока и Дейвер Мачадо.
Футбол. Франция. Лига 1
Брест — Ланс 3:2
Голы: 0:1 Флорьян Сотока (11'), 0:2 Дейер Мачадо (22'), 1:2 Ромен дель Кастильо (пенальти) (45 + 2'), 2:2 Кенни Лала (56'), 3:2 Ромен дель Кастильо (пенальти) (87') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Лилиан Брассье, Брэдли Локо, Пьерр Лис-Мелу, Уго Маньетти (Жонас Мартен, 67'), Матиас Перейра Лаж (Махди Камара, 67'), Ромен дель Кастильо (Аксель Камблан, 90'), Жереми ле Дуарон, Мартин Сатриано (Стив Мунье, 76') Ланс: Анжело Фюльжини (Давид Перейра Кошта, 68'), Morgan Guilavogui (Адриен Томассон, 68'), Флорьян Сотока, Дейер Мачадо, Анди Диуф (Стейн Спирингс, 84'), Салис Абдул-Самед, Пшемыслав Франковский (Жюльен Ле Кардинал, 79'), Факундо Медина, Кевин Дансо, Жонатан Гради (Массадио Айдара, 46'), Брис Самба Предупреждения: Пьерр Лис-Мелу (35'), Лилиан Брассье (45 + 4'), Флорьян Сотока (48'), Факундо Медина (52'), Брис Самба (86') Удаление: Адриен Томассон (82')