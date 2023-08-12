Серхи Роберто: Неймар был бы рад вернуться в «Барселону»

Защитник «Барселоны»рассказал о возможном возвращении бразильского нападающего «ПСЖ»в каталонскую команду.

«Я разговаривал с Неймаром. Кажется, он был бы очень рад вернуться в "Барселону". Я хочу, чтобы он вернулся. Я очень люблю Неймара за все, что мы пережили в клубе. Он особенный игрок, невероятный талант. Перейдет ли он? С этим нужно разобраться руководству и тренеру», — приводит слова Роберто Barca Universal.

Ранее появилась информация, что Неймар согласовал контракт с «Барселоной» с зарплатой 13 миллионов евро в год.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. С того момента 31-летний бразилец провел за парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.