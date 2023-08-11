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    «Валенсия» вырвала победу у «Севильи» на старте Примеры

    «Севилья» — «Валенсия»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В еще одной игре первого тура испанской Примеры «Севилья» в родных стенах проиграла «Валенсии» со счетом 1:2.

    «Севилья» — «Валенсия»
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    «Севилья» — «Валенсия»

    На голы Муктара Диахаби и Хави Герры хозяева ответили точным ударом Юссуфа Эн-Несири.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Валенсия 1:2
    Голы: 0:1 Муктар Дьякаби (60'), 1:1 Юссеф Эн-Несири (69'), 1:2 Javier Guerra (88') Севилья: Яссин Буну, Хесус Навас (Juanlu Sanchez, 69'), Луак Баде, Неманья Гудель, Маркос Акунья, Фернандо (Джибриль Соу, 69'), Иван Ракитич, Эрик Ламела (Оливер Торрес, 56'), Лукас Окампос, Сусо, Юссеф Эн-Несири (Federico Gattoni, 82') Валенсия: Уго Дуро, Diego Lopez Noguerol (Pablo Gozalbez, 65'), Андре Алмейда (Javier Guerra, 62'), Пепелу, Фран Перес (Димитри Фулкье, 61'), Хосе Гайя (Хесус Васкес Алькальде, 87'), Дженк Озкачар, Муктар Дьякаби, Габриэл Паулиста, Тьерри Корреа, Георгий Мамардашвили Предупреждения: Муктар Дьякаби (10'), Иван Ракитич (15'), Дженк Озкачар (16'), Неманья Гудель (45'), Маркос Акунья (90 + 7') Удаление: Луак Баде (81')

    Таким образом, «Валенсия» смогла набрать первые три очка в новом сезоне.

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