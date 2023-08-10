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    «Барселона» может продать Фати ради покупки звездного игрока

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    «Барселона» до закрытия летнего трансферного окна попытается приобрести как минимум одного звездного футболиста.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    По информации El Chiringuito TV, данная инициатива исходит от президента каталонского клуба Жоана Лапорты.

    Глава «Барсы» хотел бы подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара или атакующего полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса.

    Источник отмечает, что подобный трансфер каталонцы смогут оформить только в том случае, если продадут кого-то из своих игроков.

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    • Скорее всего, «Барселона» расстанется с Ансу Фати, который больше не входит в планы главного тренера команды Хави.

    Напомним, сообщалось, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону», ради чего согласен даже на понижение зарплаты.

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