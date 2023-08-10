«Барселона» может продать Фати ради покупки звездного игрока

до закрытия летнего трансферного окна попытается приобрести как минимум одного звездного футболиста.

По информации El Chiringuito TV, данная инициатива исходит от президента каталонского клуба Жоана Лапорты.

Глава «Барсы» хотел бы подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара или атакующего полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса.

Источник отмечает, что подобный трансфер каталонцы смогут оформить только в том случае, если продадут кого-то из своих игроков.

Скорее всего, «Барселона» расстанется с Ансу Фати, который больше не входит в планы главного тренера команды Хави.

Напомним, сообщалось, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону», ради чего согласен даже на понижение зарплаты.