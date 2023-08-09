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    «Маккаби Хайфа» одержал гостевую победу над «Слованом» в квалификации ЛЧ

    «Слован» — «Маккаби Хайфа»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Маккаби Хайфа» обыграл «Слован» (2:1) в 1-м матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    «Маккаби Хайфа»
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    «Маккаби Хайфа»

    Счет был открыт на 5-й минуте встречи благодаря голу форварда «Маккаби» Францди Пьерро.

    Спустя всего 7 минут «Слован» сумел сравнять счет. Точным ударом отличился полузащитник команды Юрай Куцка.

    Еще через 3 минуты полузащитник «Маккаби» Диа Себа забил 2-й гол и принес победу для своей команды.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Слован — Маккаби Хф 1:2
    Голы: 0:1 Францди Пьерро (5'), 1:1 Юрай Куцка (12'), 1:2 Диа Саба (15') Слован: Милан Борян, Лукаш Паушек (Яромир Змрхаль, 86'), Гурам Кашия, Кенан Байрич, Лукас Ловат, Джаба Канкава, Kyriakos Savvidis (Марко Толич, 75'), Юрай Куцка, Zuberu Sharani (Тигран Барсегян, 63'), Малик Абубакари (Давид Стрелец, 75'), Александр Чаврич Маккаби Хф: Францди Пьерро, Диа Саба (Лиор Рафаэлов, 79'), Пьер Корню, Махмуд Джабер, Али Мохамед, Анан Халаили (Суф Подгоряну, 63'), Долев Хазиза (Дин Дэвид, 63'), Шон Гольдберг, Абдулайе Сек, Даниэль Сундгрен, Итамар Ницан Предупреждения: Итамар Ницан (90'), Пьер Корню (90 + 1')

    Ответный матч состоится 15 августа в Хайфе (Израиль).

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