«Бавария» хочет подписать Кепу из «Челси»

«Бавария» хочет подписать голкипераиз «Челси»,сообщает Sport 1.

Напомним, ранее появилась информация, что голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер, который восстанавливается от травмы, сможет вернуться на поле не раньше 2024 года. В декабре 37-летний немец получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске.

Также на этой неделе голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер, которого зимой подписали на замену Нойеру, ушел из «Баварии». Он присоединился к «Интеру», подписав трехлетний контракт.

Transfermarkt оценивает стоимость Кепы в 18 миллионов евро. В 2018 году футболист перебрался в ряды «Челси» из «Атлетика» за 80 миллионов евро.