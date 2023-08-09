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    «Бавария» хочет подписать Кепу из «Челси»

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    «Бавария» хочет подписать голкипера Кепу Аррисабалагу из «Челси»,сообщает Sport 1.

    Кепа Аррисабалага
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    Кепа Аррисабалага

    Напомним, ранее появилась информация, что голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер, который восстанавливается от травмы, сможет вернуться на поле не раньше 2024 года. В декабре 37-летний немец получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске.

    Также на этой неделе голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер, которого зимой подписали на замену Нойеру, ушел из «Баварии». Он присоединился к «Интеру», подписав трехлетний контракт.

    Transfermarkt оценивает стоимость Кепы в 18 миллионов евро. В 2018 году футболист перебрался в ряды «Челси» из «Атлетика» за 80 миллионов евро.

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