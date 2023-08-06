В «Локомотиве» рассказали, на какие позиции нужно усиление

Спортивный директор московскоговысказался о трансферных целях московской команды.

«Трансферы на вход планируются. Мы ищем и форварда, и центрального защитника. Но нужны игроки очень хорошего класса, чтобы были сильнее наших — уровня Чорлуки. Сделок на вход, близких к завершению, нет», — цитирует Ульянова «Чемпионат».

В первых трёх турах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал четыре очка. Железнодорожники сыграли вничью с «Рубином» (2:2), победили «Факел» (4:1) и уступили ЦСКА (1:4). В следующем матче чемпионата России команда сыграет с «Крыльями Советов».