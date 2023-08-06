Кин заявил, что «Арсенал» переплатил за Райса

Экс-футболистпрокомментировал трансфер защитникаиз

«Очевидно, его будут окружать игроки более высокого уровня, и к нему будут другие требования, если он будет играть немного выше, чем раньше.

У него есть мастерство, необходимое для того, чтобы команда забивала больше голов, он физически крепок, способен довести мяч в штрафную.

Очевидно, за него заплатили слишком много. Он точно не стоит ста с лишним миллионов фунтов, этот Деклан Райс. Я согласен, что так можно про многих сказать. Но в ближайший год или два мы узнаем, насколько он хорош.

Есть ли у него необходимые навыки для того, чтобы увидеть хороший пас, забить 9-10 голов? Скоро узнаем», — сказал Кин Metro.

В прошлом сезоне Райс провел 37 матчей за «Вест Хэм», забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. К тому же, защитник стал обладателем Суперкубка Англии в 2023 году. «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 4:1 по пен.).