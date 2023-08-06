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    Кин заявил, что «Арсенал» переплатил за Райса

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал трансфер защитника Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал».

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    «Очевидно, его будут окружать игроки более высокого уровня, и к нему будут другие требования, если он будет играть немного выше, чем раньше.

    У него есть мастерство, необходимое для того, чтобы команда забивала больше голов, он физически крепок, способен довести мяч в штрафную.

    Очевидно, за него заплатили слишком много. Он точно не стоит ста с лишним миллионов фунтов, этот Деклан Райс. Я согласен, что так можно про многих сказать. Но в ближайший год или два мы узнаем, насколько он хорош.

    Есть ли у него необходимые навыки для того, чтобы увидеть хороший пас, забить 9-10 голов? Скоро узнаем», — сказал Кин Metro.

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    • В прошлом сезоне Райс провел 37 матчей за «Вест Хэм», забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. К тому же, защитник стал обладателем Суперкубка Англии в 2023 году. «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 4:1 по пен.).

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