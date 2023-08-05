Завтра в 18:00 по московскому в матче за Суперкубок Англии сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити». За ходом встречи на «Уэмбли» приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

«Канониры» в прошлом сезоне долгое время лидировали в АПЛ, но на финальном отрезке уступили чемпионство «Манчестер Сити». «Арсенал» завершил чемпионат на втором месте, отстав от «горожан» на 5 баллов.

Тем не менее, «Арсенал» впервые с 2017 года вышел в Лигу Чемпионов, что тоже очень неплохо. Соперников по групповому этапу подопечные Микеля Артеты узнают 31 августа в результате жеребьевки.

В Кубке Англии лондонцы дошли до 1/16 финала, уступив все тем же «горожанам» (0:1). Кубок английской лиги завершился для «Арсенала» на первой же стадии. Коллектив Артеты проиграл дома «Брайтону» (1:3) и досрочно покинул турнир.

В межсезонье «Арсенал» сыграл 5 товарищеских матчей, два из которых выиграл, столько же раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Отдельно стоит отметить встречу против «Барселоны», в которой «канониры» взяли верх над соперником со счетом 5:3. Также «Арсенал» выиграл предсезонный Кубок Эмиратов. В финальном матче лондонцы в серии пенальти оказались сильнее «Монако» (1:1; 5:4 по пенальти).

Среди трансферов «Арсенала» стоит отметить переход Деклана Райса из «Вест Хэма» за 116 миллионов евро, а также Кая Хавертца из «Челси» (75 миллионов) и Юрриена Тимбера из «Аякса» (40 миллионов). Стан «канониров» покинул Гранит Джака, перебравшийся в «Байер» за 15 миллионов евро.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне сделал требл. Команда Хосепа Гвардиолы в 3-й раз подряд выиграла АПЛ, стала обладателем Кубка Англии, а в финале Лиги Чемпионов обыграла «Интер».

В национальном чемпионате «горожане» набрали 89 очков в 36-ти встречах. «Манчестер Сити» за весь турнир одержал 28 побед, 5 раз сыграл вничью и столько же раз уступил.

В межсезонье стан горожан пополнили два топовых игрока. Матео Ковачич перешел из «Челси» за 29 миллионов евро, а защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории. За хорвата хорвата «горожанам» пришлось заплатить 90 миллионов евро.

Среди потерь стоит отметить уход Илкая Гюндогана свободным агентом в «Барселону», а также трансфер Рияда Мареза в «Аль-Ахли» за 35 миллионов евро.

В рамках подготовки к новому сезону «Манчестер Сити» 3 товарищеские встречи. «Горожане» взяли верх над «Йокогамой» (5:3) и «Баварией» (2:1), а также уступили мадридскому «Атлетико» (1:2).

Личные встречи

В прошлом сезоне команды провели между собой 3 очных матча. Во всех из них победу праздновал «Манчестер Сити». Горожане дважды обыграли своего соперника в чемпионате (3:1 в гостях и 4:1 дома), а также выбили «Арсенал» из 1/16 Кубка Англии (1:0).

Прямая речь

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета:

— Бороться за каждый трофей — это то, чего мы хотим. Мы должны это доказать. Сделанного в прошлом сезоне было недостаточно для завоевания главного трофея, и в этот раз надо быть лучше.

Мы рады, что играем в финале и имеем возможность завоевать награду. Мы встречаемся с сильнейшей командой Европы, фаворитом, и мы знаем, каковы требования.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

— Микель Артета вернул «Арсенал» на то место, на котором он находился раньше. Есть много команд, готовых побороться за все трофеи, нас ждет серьезное испытание. Выиграть больше, чем выиграли мы, невозможно. Но вопрос в том, насколько мы голодны, есть ли у нас желание защищать свои достижения.

Это станет видно в ближайшие 11 месяцев, особенно в самые сложные моменты, которых у нас будет больше, чем когда-либо.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.29.