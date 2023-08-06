«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках Суперкубка Англии. Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в предыдущем сезоне выступил блестяще. Помимо чемпионства в АПЛ, команда Хосепа Гвардиолы наконец-то выиграла Лигу чемпионов.

Нынешним летом команда провела лишь три контрольные встречи. В них «Манчестер Сити» два раза выиграл и один проиграл.

Последний спарринг получился для команды неудачным. Подопечные Гвардиолы уступили «Атлетико» со счетом 1:2.

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До того «Манчестер Сити» в боевом спарринге переиграл «Баварию» (2:1). К слову, в этих матчах молчал прицел главной ударной силы команды Эрлинга Холанна.

Впрочем, на официальные матчи настрой у команды будет явно мощнее. Да и Холанн постарается проявить свои лучшие качества.

«Арсенал»

Эта команда провела весьма качественный минувший сезон. В УПЛ «Арсенал» финишировал на 2 месте, пусть долгое время и лидировал.

Сейчас же «канониры» активно проводили контрольные поединки. Из шести спаррингов команда Микеля Артеты извлекла две виктории.

Последний свой поединок команда свела вничью. Однако «Арсенал» все же переиграл монегасков в серии послематчевых пенальти.

Пора бы улучшать свои результативные показатели форварду Эдди Нкетиа. К слову, в ворота «Монако» он забил один мяч.

Номинальные гости явно постараются провести этот матч качественно. «Канониры» уступили в чемпионской гонке как раз команде Гвардиолы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.79.

На викторию «Арсенала» дают — 4.65, ничья оценена — в 4.15.

«Манчестер Сити» имеет в своем составе блестящих атакующих исполнителей , да и вообще выглядит сильнее соперника.

Наш прогноз — Победа «Манчестер Сити» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.