Суперкубок Англии. В каком состоянии «Ман Сити» и «Арсенал» подходят к сезону?

В каком состоянии находятся команды после лета?

Впервые за долгое время возникают вопросы о составе «Манчестер Сити». «Горожане» подписали Матео Ковачича, но Илкай Гюндоган уехал в «Барселону», а Рияд Марез перебрался в Саудовскую Аравию. Также есть сомнения относительно будущего Бернарду Силвы, Кайла Уокера, Жоау Канселу и Калвина Филлипса.

Пеп Гвардиола всегда говорил (и продолжает повторять), что он не будет удерживать игроков, которые не хотят оставаться в «Сити», но он не может позволить себе массовый исход футболистов этим летом. Трансфер центрального защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола за 77 млн фунтов затягивается, и если сделка не будет заключена, можно утверждать, что «Манчестер Сити» в этом сезоне будет слабее, чем в прошлом.

А «Арсенал» попытался сохранить темп, набранный в прошлом сезоне, когда они вели борьбу за чемпионский титул в Премьер-лиге. «Канониры» потратили около 200 миллионов фунтов стерлингов на три крупных летних трансфера — полузащитника Деклана Райса (100 миллионов фунтов стерлингов), защитника Юрриена Тимбера (40 миллионов фунтов стерлингов) и нападающего Кая Хаверца (100 миллионов фунтов стерлингов).

Все они были приобретены достаточно рано, чтобы успеть принять полноценное участие в предсезонном турне клуба по США. Хотя «канонирам» еще есть над чем поработать на рынке — не в последнюю очередь над сокращением состава — клуб постарался решить трансферные дела как можно раньше, что как можно успешнее стартовать в сезоне 2023–2024.

Лондонцы впечатлили победами в матче со сборной звезд МЛС и «Барселоной», и хотя между эти двумя встречами было поражение от «Манчестер Юнайтед», болельщики «Арсенала» настроены оптимистично.

Ключевые игроки

Родри провел фантастический прошлый сезон за «Манчестер Сити» в прошлом сезоне и получил бы награду лучшему игроку, если бы нападающий Эрлинг Холанн не забил 53 гола в 52 играх. Полузащитнику сборной Испании предстоит проверка на прочность, когда он встретится с «Арсеналом», ставшим сильнее в полузащите после добавления Райса.

Райс заслужил переезд на «Эмирейтс» за большие деньги своими выступлениями за «Вест Хэм» и сборную Англию. Сумма этого трансфера может вырасти со 100 до 105 миллионов фунтов стерлингов, что является рекордной суммой для британского футболиста.

Но следующий вопрос заключается в том, сможет ли он подняться на новый уровень, играя за топ-команду? Огромная сумма, выложенная за него, буквально требует, чтобы он оказал преображающее влияние на полузащиту «Арсенала».

Ни один игрок «Сити» не провел в прошлом сезоне больше минут в Премьер-лиге, чем Родри, и Микель Артета, скорее всего, захочет, чтобы Райс вносил такой же вклад в игру «Арсенала» и оказывал на результат такое же влияние.

Интересно отметить, что в товарищеском матче против «Монако» он действовал в несколько более выдвинутой вперед роли, в то время как Томас Парти опустился поглубже. Битва между Родри и Райсом на «Уэмбли» в воскресенье должна быть захватывающей.

Если говорить о других новичках «Арсенала», то есть определенные сомнения по поводу Хаверца после неоднозначного периода в «Челси». Ему нужно будет хорошо стартовать в первые несколько недель, чтобы развеять их.

Чем могут удивить тренеры?

Гвардиоле не особо нужно что-то менять после того, как в прошлом сезоне он привел «Сити» к трем победам против «Арсенала» (две в Премьер-лиге, одна в Кубке Англии). Как бы хороша ни была команда Артеты, она уступили на «Этихаде» в апреле со счетом 1:4, лишившись после этого всех шансов на титул.

Ключевой вопрос, который должен решить Гвардиола, — это то, как он заменит Гюндогана в полузащите. Несмотря на спокойный характер немца, он часто выполнял роль тренера на поле, руководя полузащитой. Его уход стал большой потерей, но он также может означать шанс для Фила Фодена сыграть больше матчей в центральной роли вместе с Кевином Де Брёйне.

Кай Хаверц globallookpress.com

Что касается «Арсенала», то во время предсезонки было заметно, как сильно игроки «канониров» меняли позиции в схеме Артеты 4-3-3. Например, Хаверц в матче с «Барселоной» начинал левой «восьмеркой», играя под нападающими, но также проявлял себя на левом фланге и в роли центрального нападающего.

Букайо Сака занял свою обычную позицию на правом фланге, но затем появился в центре, а Леандро Троссар стартовал на левом фланге лишь для того, чтобы время от времени играть в центре полузащиты.

Скорее всего, это будет особенностью «Арсенала» в предстоящем сезоне, поскольку Тимбер может перейти в полузащиту с позиции крайнего защитника. Артета экспериментировал с Томасом Парти в этой роли, номинально начинающим на позиции правого защитника ближе к концу прошлого сезона, и, похоже, Тимбер был подписан с учетом этого.

Что мы узнаем о перспективах команд в новом сезоне АПЛ?

Наверное, немного. Гвардиола обычно готовит свои команды к сильному финишному отрезку сезона, и иногда это может привести к медленному старту.

Он не наполняет предсезонку большим количеством контрольных матчей — они сыграли всего три в своем туре по Японии и Южной Корее — и иногда в начале кампании они выглядят немного неуклюже.

«Сити» проиграл две последние игры за Суперкубок Англии — «Лестеру» в 2021 году и «Ливерпулю» в прошлом году — и Гвардиола не будет слишком обеспокоен, если это произойдет снова.

Год назад они проиграли «Ливерпулю» со счетом 1:3 в этом матче на «Кинг Пауэр Стэдиум», и Холанн упустил верный шанс забить, но через 10 месяцев «Сити» выиграл требл, «Ливерпуль» финишировал пятым, а Холанн забил больше 50 голов.

Этот матч всегда считался чем-то средним между товарищеским и официальным, поэтому мало что можно почерпнуть из него. Тем не менее, «Арсенал» получит полезный психологический импульс, если сможет победить «Сити».

После победы в финале Кубка Англии 2020 года над командой Гвардиолы, «Арсенал» проиграл все восемь последующих встреч.

Прогнозы на встречу

«Арсенал» будет лучше подготовлен благодаря новичкам Райсу и Тимберу, более сбалансирован и, вероятно, более мотивирован на эту конкретную игру, учитывая, как закончился прошлый сезон.

У Артеты появится новая надежда, что он сможет обыграть «Сити» и завоевать титул в предстоящем сезоне, но это не будет беспокоить Гвардиолу, который по-прежнему убежден, что его команда может выиграть титул в шестой раз за семь лет.

«Арсенал» может нанести ранний удар чемпиону в преддверии нового сезона, одержав непростую победу с минимальным перевесом.