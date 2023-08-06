Бывший защитник «Спартака» о Мандрыкине: Он был неуступчивым в жизни

Экс-защитниквыразил соболезнования близким в связи со смертью бывшего голкипера

«Веня запомнился как целеустремлённый человек, который ставит перед собой большие цели. Он был неуступчивым в жизни. Даже после аварии он пытался и старался.

Футбол потерял ещё одного хорошего человека, потому что до этого и Сергей Филиппенков, и Серёга Дмитриев, к сожалению, ушли. Мои искреннее соболезнования», — сказал Боков Чемпионату.

Напомним, что 6 августа стало известно о смерти Мандрыкина в возрасте 41-го года. Голкипер выступал за ЦСКА в период с 2001 по 2010 год.