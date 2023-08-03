«Ювентус» договорился с Лукаку

Нападающий «Челси»близок к переходу в «Ювентус». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже заключили контракт по схеме «3+1».

Однако «Ювентус» продолжает настаивать на обмене. Туринский клуб хочет продать «Челси» нападающего Душана Влаховича и получить за него Лукаку с доплатой в 40 миллионов евро.

30-летний бельгиец в прошлом сезоне выступал за «Интер» на правах аренды. В составе миланского клуба Лукаку провел 37 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал семь голевых передач.

Контракт форварда с «Челси» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.