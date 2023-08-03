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    «Буде-Глимт» сыграет в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

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    Норвежский «Буде-Глимт» вышел в третий раунд отбора Лиги конференций благодаря разгромной победе над «Богемианс».

    Никита Хайкин
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    Никита Хайкин

    Норвежцы выиграли со счетом 4:2 во втором матче. В первой встрече команда Никиты Хайкина выиграла 3:0. Таким образом, общий счет составил 7:2 в пользу «Буде».

    В 3-й раунд не попала украинская «Ворскла», которая не справилась с грузинской «Дилой». Полтавская команда выиграла 2:1 в первом поединке, но уступила 1:3 в ответной встрече (3:4 общий счет).

    Румынский клуб «Сепси» не заметил болгарский ЦСКА София. «Армейцы» не забили ни одного мяча за все противостояние и оно завершилось двумя победами «Сепси» со счетом 2:0 и 4:0.

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