Акинфеев о Марио Фернандесе и Медине: Пускай уходят куда хотят, господи

Вратарь и капитан ЦСКАподелился мнением о недавних переходах

Фернандес в середине июля стал игроком «Зенита», а Медина перешел из ЦСКА в «Спартак».

«К счастью, у меня никакой боли по этому поводу нет. Я очень давно в футболе. В каких-то моментах я могу понять футболиста. В данном случае я всем говорю, что это не моя история. Я не могу говорить за другого человека.

Хотя у нас все любят рассказывать — все ж все знают. А я никогда никого не осуждаю. Мне это неинтересно, у меня есть своя жизнь. Марио Фернандес — это Марио Фернандес, у него своя голова на плечах. Он должен выбирать ту историю, которая ему нравится. Агент ему сказал или не агент — это никого не касается.

Вот Медина ушел в "Спартак". Мне что сделать? Орать, что Медина ушел в "Спартак"? Пускай уходят куда хотят, господи.

Знаю, от болельщиков даже был упрек в мой адрес о том, что я не говорю в прессе. Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Во-первых, я не должен об этом говорить. Во-вторых, все было сказано руководством нашей команды. Да и сам Марио наговорил: все что можно и нельзя. Зачем я еще туда полезу? Еще окажусь, извиняюсь за выражение, сами знаете где…

Ни одна история любого другого человека мне неинтересна. Да, я сочувствую. Да, я переживаю. Да, я помогаю людям по жизни. Но выбор Марио — это его выбор. В Питере холоднее, пускай там мерзнет», — сказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Шоу Известь».