ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Балтика»«Спартак» набирает ход. Красно-белые одержали третью победу подряд
    Все новости спорта

    Акинфеев о Марио Фернандесе и Медине: Пускай уходят куда хотят, господи

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА Спартак Зенит РПЛ Футбол России
    Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о недавних переходах Марио Фернандеса и Хесуса Медины.

    Игорь Акинфеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Акинфеев

    Фернандес в середине июля стал игроком «Зенита», а Медина перешел из ЦСКА в «Спартак».

    «К счастью, у меня никакой боли по этому поводу нет. Я очень давно в футболе. В каких-то моментах я могу понять футболиста. В данном случае я всем говорю, что это не моя история. Я не могу говорить за другого человека.

    Хотя у нас все любят рассказывать — все ж все знают. А я никогда никого не осуждаю. Мне это неинтересно, у меня есть своя жизнь. Марио Фернандес — это Марио Фернандес, у него своя голова на плечах. Он должен выбирать ту историю, которая ему нравится. Агент ему сказал или не агент — это никого не касается.

    Вот Медина ушел в "Спартак". Мне что сделать? Орать, что Медина ушел в "Спартак"? Пускай уходят куда хотят, господи.

  • Бенефис Безбородова в Грозном. «Ахмат» и ЦСКА устроили шоу с пятью пенальти и тремя удалениями
  • Реакция спортивных СМИ на безумный матч в Грозном
  • Вчера

    • Знаю, от болельщиков даже был упрек в мой адрес о том, что я не говорю в прессе. Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Во-первых, я не должен об этом говорить. Во-вторых, все было сказано руководством нашей команды. Да и сам Марио наговорил: все что можно и нельзя. Зачем я еще туда полезу? Еще окажусь, извиняюсь за выражение, сами знаете где…

    Ни одна история любого другого человека мне неинтересна. Да, я сочувствую. Да, я переживаю. Да, я помогаю людям по жизни. Но выбор Марио — это его выбор. В Питере холоднее, пускай там мерзнет», — сказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Шоу Известь».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арис» не упустит преимущество?
  • БАТЭ — «Арис» . Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Фенербахче» уедет из Кишинева с победой?
  • «Зимбру» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Барса» не сможет обыграть «Милан»
  • «Милан» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч БАТЭ — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Зимбру — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Карабах — Ракув
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры