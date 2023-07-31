Мбаппе может продолжить карьеру в «Челси»

Руководствовсерьез намерено приобрести нападающего. Об этом сообщает Independent.

Стало известно, что совладелец «Челси» Тодд Боули лично заинтересован в подписании Мбаппе и пытается договориться с ПСЖ о трансфере.

Напомним, что уже несколько клубов выпали из гонки за форварда парижан. «Аль-Хиляль» почти договорился с ПСЖ о трансфере, но сам Мбаппе не стал вести переговоры с клубом из Саудовской Аравии.

«Барселона», в свою очередь, предлагала за переход Мбаппе сразу трех игроков — Усмана Дембеле, Гави и Рафинью Диаса. Однако боссы ПСЖ ответили отказом.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ заканчивается летом 2024 года. Форвард уже уведомил руководство парижан о том, что не будет продлевать соглашение. После этого боссы ПСЖ выставили Мбаппе на трансфер.