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    • Мбаппе может продолжить карьеру в «Челси»
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    Мбаппе может продолжить карьеру в «Челси»

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    Руководство «Челси» всерьез намерено приобрести нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Independent.

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    Стало известно, что совладелец «Челси» Тодд Боули лично заинтересован в подписании Мбаппе и пытается договориться с ПСЖ о трансфере.

    Напомним, что уже несколько клубов выпали из гонки за форварда парижан. «Аль-Хиляль» почти договорился с ПСЖ о трансфере, но сам Мбаппе не стал вести переговоры с клубом из Саудовской Аравии.

    «Барселона», в свою очередь, предлагала за переход Мбаппе сразу трех игроков — Усмана Дембеле, Гави и Рафинью Диаса. Однако боссы ПСЖ ответили отказом.

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    • Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ заканчивается летом 2024 года. Форвард уже уведомил руководство парижан о том, что не будет продлевать соглашение. После этого боссы ПСЖ выставили Мбаппе на трансфер.

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