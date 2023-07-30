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    «Порту» объявил о переходе хавбека «Барселоны»

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    Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес перешел в «Порту», сообщает пресс-служба «драконов».

    Нико Гонсалес
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    Нико Гонсалес

    21-летний испанец подписал 5-летний контракт с отступными в размере 60 миллионов евро.

    Отмечается, что португальский клуб заплатил за игрока 8,4 миллиона евро. При этом, каталонцы смогут рассчитывать на процент от суммы любого будущего трансфера и имеют право выкупа игрока.

    Прошлый сезон 21-летний испанец провел в «Валенсии» на правах аренды (26 матчей, один гол, один голевой пас). За «Барселону» Гонсалес сыграл в 37 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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