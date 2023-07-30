«Порту» объявил о переходе хавбека «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны»перешел в «Порту», сообщает пресс-служба «драконов».

21-летний испанец подписал 5-летний контракт с отступными в размере 60 миллионов евро.

Отмечается, что португальский клуб заплатил за игрока 8,4 миллиона евро. При этом, каталонцы смогут рассчитывать на процент от суммы любого будущего трансфера и имеют право выкупа игрока.

Прошлый сезон 21-летний испанец провел в «Валенсии» на правах аренды (26 матчей, один гол, один голевой пас). За «Барселону» Гонсалес сыграл в 37 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.