1-й таймКрылья Советов — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»«Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн
  • 14:51
    • Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бельгии
  • 13:57
    • «Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы команд
  • 10:37
    • «Динамо» может подписать полузащитника «Бенфики»
  • 09:35
    • Полузащитник ЦСКА близок к переходу в «Бешикташ»
  • 09:15
    • В Конго допустили проведение товарищеского матча со сборной России
    Все новости спорта

    Металлист 1925 — Шахтёр Д: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.07.2023 в 17:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Металлист 1925 — Шахтёр Д

    Футбол Премьер-лига (Украина) Шахтер Донецк
    В 17:00 29.07.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Металлист 1925 — Шахтёр Д.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Металлист 1925 и Шахтёр Д. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Металлист 1925 — Шахтёр Д 0:7 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлист 1925» — «Шахтёр Д». Коэффициент ставки — 2.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Металлист 1925 — Шахтёр Д.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом»?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • Получится ли у Гейджи отомстить Порье в реванше?
  • Гейджи — Порье. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Урал» обыграет «Пари НН» с разгромным счетом?
  • «Урал» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 20:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Гейджи — Порье
  • Бокс
  • Завтра в 07:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Урал — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Фергюсон — Грин
  • Бокс
  • Завтра в 05:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Факел — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры