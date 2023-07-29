«Металлист 1925»
Харьковчане лишь в заключительном туре минувшего чемпионата сохранили за собой место в элите. Ничья с немотивированным «Динамо» (1:1) стала сродни победе.
Команда Эдмара и Олега Голодюка провела четыре спарринга. Правда, победить удалось лишь в половине матчей при двух же неудачах.
Коэффициенты матча Металлист 1925 — Шахтёр Д
В своем последнем контрольном поединке «Металлист 1925» уступил. Харьковчане не смогли сдержать атаки «Руха» (0:2).
По составу команду можно определять в середняки. Да и пополнение в виде перспективного форварда Алексея Сидорова должно пойти в плюс.
Год назад, также в первом туре, харьковчане отобрали очки у «горняков» (0:0). Так почему бы слобожанам не повторить этот трюк?!
«Шахтер» Донецк
Эта команда провела минувший сезон весьма успешно. Дончане добились вожделенного чемпионства, пусть уровень игры команды был далеким от идеала.
В новый сезон «Шахтер» Донецк входит в значительно обновленном виде. Перед новым тренером Патриком ван Леувеном стоят максимальные задачи, и не только в УПЛ.
«Горняки» также были активны летом в плане спаррингов. Правда, из 4 матчей команда ван Леувена извлекла лишь одну викторию.
Последний контрольный поединок «Шахтер» Донецк как раз провел удачно. Дончане переиграли крепкий голландский «Утрехт» (4:2).
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. Традиционно «горняки» будут пытаться забить быстрый гол, да и последнее очное свидание с харьковчанами команде удалось на славу — победа 7:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.24.
На викторию «Металлиста 1925» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.10.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.48.