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    «Металлист 1925» — «Шахтер» Донецк. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, УПЛ, 29 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Металлист 1925» — «Шахтер» Донецк
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    Ярослав Ракицкий
    «Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 1-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 июля, начало — в 17:00 мск. «Металлист 1925» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 29 Июля 2023 года
    Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
    •  Металлист 1925 17:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    «Металлист 1925»

    Харьковчане лишь в заключительном туре минувшего чемпионата сохранили за собой место в элите. Ничья с немотивированным «Динамо» (1:1) стала сродни победе.

    Команда Эдмара и Олега Голодюка провела четыре спарринга. Правда, победить удалось лишь в половине матчей при двух же неудачах.

    Коэффициенты матча Металлист 1925 — Шахтёр Д

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    В своем последнем контрольном поединке «Металлист 1925» уступил. Харьковчане не смогли сдержать атаки «Руха» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    По составу команду можно определять в середняки. Да и пополнение в виде перспективного форварда Алексея Сидорова должно пойти в плюс.

    Год назад, также в первом туре, харьковчане отобрали очки у «горняков» (0:0). Так почему бы слобожанам не повторить этот трюк?!

    «Шахтер» Донецк

    Эта команда провела минувший сезон весьма успешно. Дончане добились вожделенного чемпионства, пусть уровень игры команды был далеким от идеала.

    В новый сезон «Шахтер» Донецк входит в значительно обновленном виде. Перед новым тренером Патриком ван Леувеном стоят максимальные задачи, и не только в УПЛ.

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    • «Горняки» также были активны летом в плане спаррингов. Правда, из 4 матчей команда ван Леувена извлекла лишь одну викторию.

    Последний контрольный поединок «Шахтер» Донецк как раз провел удачно. Дончане переиграли крепкий голландский «Утрехт» (4:2).

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. Традиционно «горняки» будут пытаться забить быстрый гол, да и последнее очное свидание с харьковчанами команде удалось на славу — победа 7:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.24.

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    На викторию «Металлиста 1925» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.10.

    «Горняки» заметно превосходят оппонента в классе, и явно не допустят очковых потерь на старте чемпионата.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.48.

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    «Металлист 1925» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на футбол. «Горняки» обеспечат высокую результативность
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