«Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 1-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 июля, начало — в 17:00 мск. «Металлист 1925» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлист 1925»

Харьковчане лишь в заключительном туре минувшего чемпионата сохранили за собой место в элите. Ничья с немотивированным «Динамо» (1:1) стала сродни победе.

Команда Эдмара и Олега Голодюка провела четыре спарринга. Правда, победить удалось лишь в половине матчей при двух же неудачах.

Коэффициенты матча Металлист 1925 — Шахтёр Д 1X2Новым игрокам 14.006.201.22Бонус$9500

В своем последнем контрольном поединке «Металлист 1925» уступил. Харьковчане не смогли сдержать атаки «Руха» (0:2).

Все прогнозы на футбол

По составу команду можно определять в середняки. Да и пополнение в виде перспективного форварда Алексея Сидорова должно пойти в плюс.

Год назад, также в первом туре, харьковчане отобрали очки у «горняков» (0:0). Так почему бы слобожанам не повторить этот трюк?!

«Шахтер» Донецк

Эта команда провела минувший сезон весьма успешно. Дончане добились вожделенного чемпионства, пусть уровень игры команды был далеким от идеала.

В новый сезон «Шахтер» Донецк входит в значительно обновленном виде. Перед новым тренером Патриком ван Леувеном стоят максимальные задачи, и не только в УПЛ.

«Горняки» также были активны летом в плане спаррингов. Правда, из 4 матчей команда ван Леувена извлекла лишь одну викторию.

Последний контрольный поединок «Шахтер» Донецк как раз провел удачно. Дончане переиграли крепкий голландский «Утрехт» (4:2).

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. Традиционно «горняки» будут пытаться забить быстрый гол, да и последнее очное свидание с харьковчанами команде удалось на славу — победа 7:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.24.

На викторию «Металлиста 1925» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.10.

«Горняки» заметно превосходят оппонента в классе , и явно не допустят очковых потерь на старте чемпионата.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.48.