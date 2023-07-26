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    В «Баварии» подтвердили желание «Аль-Насра» приобрести Мане

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    Президент «Баварии» Герберт Хайнер подтвердил, что Садио Мане может перейти в саудовский «Аль-Наср».

    Садио Мане
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    Садио Мане

    «Да, нас проинформировали, что агент Садио общается с представителями "Аль-Насра". Это хороший стиль.

    Но, насколько я знаю, переговоры пока только на начальном этапе. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Хайнера известный журналист Фабрицио Романо.

    Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» заплатит за Мане 40 миллионов евро.

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    • Мане хотел остаться в «Баварии», но мюнхенский клуб больше не рассчитывает на него из-за конфликта с партнером по команде Лероем Сане.

    В прошедшем сезоне Мане провел за «Баварию» 38 матчей, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.

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